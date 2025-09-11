麗嬰房出清上海轉投資股權
麗嬰房（2911）董事會昨（10）日通過擬出售轉投資公司上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權案，交易金額為人民幣4億元（約新台幣17億元）。公司表示，此舉並非退出中國大陸市場， 而是為了活化資產、強化財務體質。
本次交易案為麗嬰房代子公司L.E. Venture Co., Ltd.擬將其持有100%之上海麗嬰房房股權出售予上海弘安途商業管理有限公司，交易金額為人民幣4億元。
麗嬰房日前表示，本次交易案象徵本公司在中國大陸的輕資產策略轉型已成功取得進展，強調麗嬰房不會退出大陸市場，但大陸市場將採取輕資產模式，聚焦品牌管理與電商渠道，目標2025年底完成市場瘦身，未來僅保留體驗店與旗艦店。
