零售雙雄 PK會員經濟

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

兩大零售龍頭PK全通路會員經濟，打造聯盟大生活圈。全聯昨（10）日宣布「全電商」正式取得APPLE官方授權通路資格，線上營收拚破百億元；統一（1216）旗下家樂福宣布加入uniopen生活圈，16日累積OPENPOINT可於統一全通路使用，擴大消費生態圈。

全電商營運部特助羅煒茜表示，結合iPhone新機首發，全聯會員可直接以福利點折抵購機，看好新一波換機潮將推升業績，也帶動周邊配件銷售熱度升溫。除了全聯、大全聯既有的民生快消、量販居家及大小家電外，全電商正積極拓展家電、3C、美妝、寵物、保健、餐廚等多元品類。

統一旗下家樂福宣布即將在9月16日正式加入OPEN點數生活圈。家樂福表示，會員的每筆消費，將從家樂福紅利點數改為累積OPENPOINT，同時會員也將享有OPENPOINT聯盟通路大生活圈體驗。

全聯 電商 生態 家樂福

麗嬰房出清上海轉投資股權

麗嬰房董事會昨（10）日通過擬出售轉投資公司上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權案，交易金額為人民幣4億元（約新台幣17億元）...

瑪格麗特談品牌與領導／企業的圓滿傳承

到一個好久沒見的企業老闆家，在寸土寸金的台北市擁有寬裕的空間，看到一整排的樹在風中搖曳著，整個人也開闊了起來，老闆是多年...

趨勢觀察／Wi-Fi 8 無線連接快穩準

人們現在已經習慣在很多地方都可找到Wi-Fi訊號，高通技術標準部門副總裁Rolf de Vegt表示，人們對無線連結的期...

連鎖效應／專注 保持競爭優勢

提到競爭策略（Competitive Strategy），相信並不陌生，Michael Porter教授曾提出三大競爭策...

ESG最前線／永續長轉型 走向決策核心

《華爾街日報》於2025年7月刊登的〈SustainabilityChiefsAreRecalibratinginBid...

