零售雙雄 PK會員經濟
兩大零售龍頭PK全通路會員經濟，打造聯盟大生活圈。全聯昨（10）日宣布「全電商」正式取得APPLE官方授權通路資格，線上營收拚破百億元；統一（1216）旗下家樂福宣布加入uniopen生活圈，16日累積OPENPOINT可於統一全通路使用，擴大消費生態圈。
全電商營運部特助羅煒茜表示，結合iPhone新機首發，全聯會員可直接以福利點折抵購機，看好新一波換機潮將推升業績，也帶動周邊配件銷售熱度升溫。除了全聯、大全聯既有的民生快消、量販居家及大小家電外，全電商正積極拓展家電、3C、美妝、寵物、保健、餐廚等多元品類。
統一旗下家樂福宣布即將在9月16日正式加入OPEN點數生活圈。家樂福表示，會員的每筆消費，將從家樂福紅利點數改為累積OPENPOINT，同時會員也將享有OPENPOINT聯盟通路大生活圈體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言