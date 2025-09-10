全聯「全電商」大打防禦戰！取得Apple官方授權 線上營收拚破百億元
全聯10日宣布「全電商」正式取得Apple官方授權通路，迎接iPhone新機上市，全電商將端出最有誠意的購機回饋方案，不僅祭出會員滿額送福利點，使用全支付下單再享限量加碼全點好康，力拚iPhone新機銷售突破去年三倍，線上營收拚破百億元。
全電商表示，結合iPhone新機首發，全聯會員可直接以福利點折抵購機，看好新一波換機潮將推升業績，也帶動周邊配件銷售熱度升溫。
除了全聯、大全聯既有的民生快消、量販居家及大小家電外，全電商正積極拓展家電、3C、美妝、寵物、保健、餐廚等多元品類；其中寵物品類受惠「毛經濟」熱潮，上半年整體成長超過200%；美妝品類亦屢創佳績，出現單檔即破百萬的爆款商品。
全電商目前引進超過500個品牌，品項超過30萬項，今年目標衝破50萬項，也啟動「福利點數折抵機制」，讓會員在全聯門市累積的點數可直接用於全電商平台，實現線上線下生態圈互通。
全聯行銷協理劉鴻徵表示，三大線上渠道策略不同：外送平台「小時達」主要針對既有客群與新通路；電商平台「全電商」則服務新通路與新客群，彌補實體店內買不到的商品；線上購物服務「分批取」主力是咖啡，能線上購買、店裡取貨。
他指出，過去境外電商酷澎打生鮮電商時，全聯曾在線上線下雙面夾擊下受挫，因此全聯採「防禦戰」，尋找反擊的切入點，目標是摸索電商發展路徑，打造差異化優勢。
也指出，全電商有兩大優勢：一是單箱購買即可享優惠，不需湊到兩箱以上；二是結合實體通路，線上購物可折抵線下消費，消費循環不破碎，點數也不會過期，這是純線上電商平台無法比擬的。
