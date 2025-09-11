趨勢觀察／Wi-Fi 8 無線連接快穩準

人們現在已經習慣在很多地方都可找到Wi-Fi訊號，高通技術標準部門副總裁Rolf de Vegt表示，人們對無線連結的期望正在轉變。

可多接入點無縫漫遊

未來Wi-Fi8技術要能實現跨多個接入點的無縫漫遊，以及在非理想信號條件下，也為客戶端設備維持可靠、高質量連接的能力，同時在不影響反應性的情形下更具能源效益，並確保多種無線技術訊號共享天線或頻譜時能更順暢地運作。

在無線連結領域，速度一直是首要的關注焦點，Rolf deVegt指出，Wi-Fi7推進了尖峰效能的界限，實現卓越的吞吐量與低延遲。但隨著AI愈來愈深入塑造人類的生活和工作方式，即時回應能力對從自動化到共同協作等多個面向都至關重要，用戶與設備都愈來愈需要在移動中實現無縫連結。

接下來將進入Wi-Fi8標準，Rolf de Vegt認為這意味著一個根本性的轉變，也就是從追求速度峰值，轉向在具有挑戰性的環境中優先考量可靠性的效能，即使在擁擠、易受干擾與移動的環境中，也能提供一致的低延遲與近乎無耗損的無線連接表現。Wi-Fi8將改進並擴展性能，以滿足包括AI驅動系統與動態使用場景等需求，讓Wi-Fi技術比以往都更為可靠、具反應性。

Rolf de Vegt提到，Wi-Fi標準是由一群全球工程師與技術專家在IEEE802.11標準組織內合作制訂，包括高通技術公司在內的業者正積極參與下一代Wi-Fi，也就是Wi-Fi8底層標準開發，其中大部分已達高度共識，一部分則還在討論中。

相關工作由IEEE802.11bn任務小組領導，而該小組以「超高可靠性」（UHR）計畫為名。UHR代表一個大膽的願景，希望於將Wi-Fi性能提升至新高度，其明確目標是使無線連接更快、更具反應性及更為穩健。

強化性能適應各環境

同時，Rolf de Vegt說，Wi-Fi8標準希望透過顯著提升性能，不僅較Wi-Fi7進步，還要在具挑戰性的場景中躍進，例如在具挑戰性的訊號條件下，吞吐量至少提高25％，或在延遲分布的第95百分位，讓延遲降低25％，以及漫遊於不同接入點之間時，封包丟失率降低25％。

展望2028年及以後，Rolf de Vegt評估，Wi-Fi網路需要支持新型設備，及設備的更高移動性、關鍵任務應用。Wi-Fi8迎接這一挑戰，必須在各種環境中提供增強的性能與可靠性，在企業環境中實現智慧化、移動性的工作空間，而在聯網家庭中則支持沉浸式與必要的應用，以及在公共場所實現無縫、高密度連結。

同時，Wi-Fi8還要用以支持變革性趨勢，例如點對點設備通訊激增，以及AI驅動的服務、應用和設備的興起。

Rolf de Vegt也強調，有兩大趨勢將顯著增加Wi-Fi網路所需的密度及動態性。首先是個人設備生態系統激增，包括AR眼鏡、健康監測器與下一代可穿戴設備會加速對高吞吐量、低延遲點對點連接的需求。這些設備通常將計算密集型任務分配到配套設備上，因此需要無縫的短距離無線連結性能。

第二是AI驅動系統的興起，需要可靠、低延遲的連接，以連上邊緣或雲端AI進行即時推論，可預期這些智慧系統將會日益成為人們與周圍世界互動的核心。