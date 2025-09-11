連鎖效應／專注 保持競爭優勢

提到競爭策略（Competitive Strategy），相信並不陌生，Michael Porter教授曾提出三大競爭策略，即低成本、差異化和專注。

其中，最被大家誤解的就是低成本，低成本競爭策略不等於低價策略，沒有成本優勢的低價策略，其實是殺敵一千、自損八百。低成本策略指導原則是即使低價利潤也不會少。

差異化則是大家都朗朗上口的「創新」，簡單又何其不簡單，關鍵在於點子滿天飛，如何預判含金量？以商品創新為例，商業服務業每年推出的新品成千上萬，但真正能夠反映在銷售上的卻是鳳毛麟角。

現在我們來談談「專注」，也就是集中化策略，其實在輔導企業的過程當中發現：「聚焦→鎖定範疇」，相對容易做出成果。

以餐飲業為例，中餐廳想要打開消費者的視野，門檻愈來愈高，但是單品就很容易突圍，例如雙月。用一碗清甜好喝、凸顯視覺呈現的雞湯，溫暖人心。反觀大陸市場也是如此，中式速食已進入肉搏戰，走進商場美食街各式米、麵、湯、粉、餃同台競爭，反而從成都來的王春春雞湯飯，走進了人們的視野，在疫情期創業，五年開出200店。

愈是競爭愈要思考如何不競爭。「定位」的觀點告訴我們，市場上永遠可以切出一塊新蛋糕。專注也有五種方法：

一、減法哲學：不做什麼永遠比要做什麼重要，想做的太多，能做得太少，在策略面看新領域與新品牌，永遠要戒慎恐懼。

二、精品主義：聚焦於精品的主張，出品即是經典，於行銷面更能深入人心，有效占領顧客的心智版圖，散彈打鳥嚴重考驗顧客的耐性與信任。

三、單項冠軍：一隻腳先踏進門，單項冠軍也是冠軍，不要什麼都想賣，愈多愈賣不掉，產品面要用自己也會買的心推出或深化一項商品。

四、深入拆解：總數的組成部分，往往比總數更重要，啟動「專注」的思考也是如此，經營面將每一個組成要素都進行拆解分析。

五、回歸本質：水平式思考之外，善用垂直式思考，回歸本質，研發面就是在顧客身上找答案，而不是單從商品上找答案。

Porter教授告訴我們，維持競爭優勢有四個要素，即效率、品質、創新和顧客回應的能力，若將這四個要素和上述五個方法組合在一起，一張專注的矩陣圖就交織而成。

專注即聚焦，堅持在一個點上用力，轉動企業永續的飛輪。