ESG最前線／永續長轉型 走向決策核心

《華爾街日報》於2025年7月刊登的〈SustainabilityChiefsAreRecalibratinginBidtoKeepDecarbonizationonMap〉（永續長重新校準職責，以確保減碳行動持續進行），揭示全球企業的永續長（ChiefSustainabilityOfficer，簡稱CSO）正處於角色轉型的時刻。過去，CSO被視為企業形象的代言人，負責宣傳碳中和與ESG承諾；然而，在經濟壓力加劇、政策標準不一以及市場逐漸傾向短期績效的情境下，他們的定位正在發生深刻變化。

首先，CSO的語言與策略將從過去的口號化走向務實。企業在早期推動ESG的浪潮中，習慣以「碳中和」、「淨零」等願景式的口號來彰顯決心。然而，許多新創公司乃至大型跨國企業，已經逐漸淡化這些字眼，改以「韌性」、「風險管理」、「安全」等務實語彙來與外界溝通。

這種轉變嘗試把永續議題嵌入日常營運，避免流於空洞口號。對CSO而言，未來的挑戰不在於如何喊得更響亮，而在於如何讓員工、投資人與政策制定者產生共鳴。

其次，CSO的決策地位將從邊緣走向核心。以往CSO多半是環境或社會議題的倡議者，但如今他們需要具備財務與營運思維，與財務長（CFO）等核心角色建立緊密合作。未來，永續不再只是「錦上添花」的企業加分項目，而是直接牽動盈虧的商業決策。

例如，食品產業若投資再生農業，不只是形象工程，更是確保供應鏈穩定的長遠保障；航空業推動永續航空燃料，也不僅是政策壓力，而是維繫市場競爭力的必要投資。這樣的轉型使得CSO必須具備說服董事會的能力，以具體數據證明永續策略的財務價值，從而成為與CFO、COO並列的重要決策者。

最後，治理方式也正在由分散走向整合。跨國企業如聯合利華已將永續部門與公共事務合併，以確保永續策略能與政策遊說、品牌聲譽及對外溝通緊密結合。這顯示未來CSO將不再只是單一部門的領導者，而是跨部門協調的總管。他們需要統籌資源，整合內部不同單位的工作，並同時與外部政策、供應鏈及國際組織協商，確保永續行動不流於「報告導向」。

綜合而言，CSO的角色正從「象徵」轉向「實質」，從「邊緣」走向「核心」。語言上的轉變讓永續更容易被理解，決策地位的提升則使其成為企業戰略的必要一環，而治理模式的整合化，則讓CSO真正有機會將永續深植於企業文化與制度之中。雖然挑戰不少，但這些轉變也賦予CSO前所未有的價值。他們不再只是外部的倡議者，而是直接塑造企業未來方向的關鍵推手。

在淨零與碳中和承諾備受質疑的時代，CSO的任務是證明永續不只是形象工程，而是與企業成長與獲利共存的戰略路徑。當永續真正與財務績效相連結時，它才可能成為企業長期競爭力的一部分。這或許是永續能夠在風險與機會並存的時代中，真正落地的契機。