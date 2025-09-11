瑪格麗特談品牌與領導／企業的圓滿傳承

到一個好久沒見的企業老闆家，在寸土寸金的台北市擁有寬裕的空間，看到一整排的樹在風中搖曳著，整個人也開闊了起來，老闆是多年的好友，一直笑著招呼，給進口的氣泡水，還泡了一壺我愛喝的伯爵茶，請傭人切了豐盛的水果，我笑到連眼睛都看不見了。

「瑪格麗特，你可以來我公司做顧問嗎？」才把茶端起來，他就冒出這一句，害我差點杯子都掉了，「親愛的大哥，您真愛說笑，不就是來聊聊天嗎？」我笑著看他，慢慢地聞著茶香。

「這一陣子整個市場的生意很不好做，但我們公司還好，客人多半在歐洲，關稅影響不大，老客人也都很支持；但你知道，我也已經70歲了，想交棒，但孩子都還在美國，也不太願意接；想收掉，員工的遣散費我都準備好了；想傳承，很多人都跟著我30幾年，若公司交給高階幹部，讓他們繼續經營，但一來他們也老了，不想擔這麼大的責任與風險，二來我也擔心，他們沒辦法應對未來的市況，若他們接了以後，生意沒做起來，那我豈不還得回來救他們。」

他看著遠方，邊說邊搖頭，眉頭愈皺愈緊…，但在他憂愁的臉上，眼神堅毅，臉上的每一條皺紋都代表著他過去的拚命，努力與負責。

不管是台灣或日本，愈來愈多的中小企業經營者年紀都大了，小孩子願意接還好，但最怕的就是小孩不願意接，而跟著他們的經營幹部也老了，也沒有信得過的年輕人可以繼續經營，他們想的都不是錢，怕的就是他們過去建立起來的信任被毀了，辜負客人的信任；當然，他們更不願意去冒賠掉企業資本和資產的風險。

而一般的中小企業的創辦人在應對市場的成長，或生存的問題時，似乎都有其生意上的創意天賦、應變力、韌性，去面對並成功化解，但很少會同步去思考，建構接班或退場機制，總覺得那是非常遙遠的事，因此一旦碰到「沒有接班人」的困擾，很容易就用最容易的解方「結束營業」一了百了。

目前在日本這樣的狀況也很多，他們通常都成為「廢業」，但在西方國家的企業，在經營過程中就已經把「交棒或退場」當成一種戰略設計。

我端著茶，想了很久，看著他說：「董事長，其實我相信你心裡一定有腹案，以您現在比我還好的身體體能，談到生意、客戶時的眼睛會發光的熱情，再做個十年應該都沒什麼問題，建議您現在就開始思考『接班或退場』的機制，以三年為期，時間應該綽綽有餘。有人願意，也有能力承接，那是幸運的傳承；若沒有合適的人，就好好規劃退場，把結束變成一種圓滿。」

我頓了頓，繼續說：「傳承不只是交出資產、企業與生意而已，品牌的靈魂才是最關鍵的核心。如何把你這幾十年累積的信任、文化與價值延續下去，才是真正對員工、對客戶負責的方式。」

他沉默著，眼神卻慢慢柔和下來。窗外的樹仍在風中搖曳。我心想，或許對許多中小企業主來說，最大的智慧不是拚命把事業撐到最後一刻，而是學會在合適的時機，為自己，也為公司，更為品牌，設計一個優雅而有尊嚴的轉身。