士電啟動雙總經理制度 郭約瑟、程相智10月接棒

士電（1503）總經理接棒，並啟動雙總經理制度。士電10日公告，總經理、發言人人事異動，原總經理謝漢章卸任，新任者為郭約瑟與程相智，發言人則由郭約瑟擔任，代理發言人為程相智及士電副總經理李盈助，自10月1日起生效。

士電指出，郭約瑟在公司任職38年，過去歷經研發設計到事業群經營管理，異動前為重電事業群總經理，未來上任總座後將負責重電及電裝事業群、幕僚單位與外部事項。程相智則是在公司任職34年餘，原任執行副總經理，未來將負責機器及自動化事業群。

士電今日同步公告營收，8月營收28.57億元，年增12.64%；累計今年前八月營收245.93億元，年增5.89%，單月、累月均創同期新高。

士電表示，在台電強韌電網計畫、綠能、AI資料中心，加上產業AI化，都帶動電力需求強勁，電力設備需求暢旺，海外方面，美國同樣在基礎建設、AI及能源發展下，都帶動重電拉貨，因此相當看好未來10年重電產業發展。