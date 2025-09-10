快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

士電啟動雙總經理制度 郭約瑟、程相智10月接棒

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

士電（1503）總經理接棒，並啟動雙總經理制度。士電10日公告，總經理、發言人人事異動，原總經理謝漢章卸任，新任者為郭約瑟與程相智，發言人則由郭約瑟擔任，代理發言人為程相智及士電副總經理李盈助，自10月1日起生效。

士電指出，郭約瑟在公司任職38年，過去歷經研發設計到事業群經營管理，異動前為重電事業群總經理，未來上任總座後將負責重電及電裝事業群、幕僚單位與外部事項。程相智則是在公司任職34年餘，原任執行副總經理，未來將負責機器及自動化事業群。

士電今日同步公告營收，8月營收28.57億元，年增12.64%；累計今年前八月營收245.93億元，年增5.89%，單月、累月均創同期新高。

士電表示，在台電強韌電網計畫、綠能、AI資料中心，加上產業AI化，都帶動電力需求強勁，電力設備需求暢旺，海外方面，美國同樣在基礎建設、AI及能源發展下，都帶動重電拉貨，因此相當看好未來10年重電產業發展。

營收 士電 總經理

相關新聞

新北蛋白區修正壓力大！上半年三峽公寓跌幅逾一成 居雙北之冠

住商機構觀察實價登錄，今年上半年雙北市公寓呈現「新北蛋白跌、北市蛋黃盤整」趨勢，其中蛋白區房價修正幅度相對多，又以新北市...

工具機暨零組件1至8⽉統計 出口減少7.7% 進口增42.9%

台灣工具機暨零組件工業同業公會今公布2025年8⽉⼯具機出⼝⾦額約為1.76億美元，相較今年7⽉成⻑8%，較去年同⽉減少...

永冠營收／8月7.06億元 月減0.83％、年增13.81％

永冠-KY（1589）9日公告8月營收7.06億元，月減0.83％、年增13.81％，出貨量16,165噸，月增2.99...

綠茵生技營收／8月7,191萬元 較去年同期成長3.68％

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵生技（6846）於10日公告8月合併營收7,191萬元，較去年同期成長3.68％；累...

房市翻轉將現甜甜價？新北一區公寓年跌一成

住商機構觀察實價資料指出，雙北公寓平均成交單價出現緩漲，甚至有9個行政區價格下跌，其中跌幅最大者惟新北市三峽區，年跌幅高...

資深代銷南霸天高天龍發聲 房市由黑暗谷底朝向光明面過渡

國內房地產市場歷經政策變數、景氣蕭條、買氣鈍化等衝擊，各方多以保守看待。曾經叱吒風雲被譽為地產代銷天王的「無限可能」公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。