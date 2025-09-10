快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

foodpanda在台投注20億元 強化外送道路安全

中央社／ 台北10日電

響應政府交通安全月，德商foodpanda今天表示，深耕台灣道路安全已邁入第6年，持續提升外送員安全服務，自2023年起實施安全獎勵金與第3人責任保障，累計發放新台幣20億元，每年也增加上千萬預算，強化道路安全。

foodpanda今天宣布，延續「360安心計畫」，今年首度公開升級版ALERT的5階段道安素養體系，展現外送員的安全意識，以及成為「道安守門員」的使命感，盼為台灣的道路提供更安全、友善的行人環境。

交通部公路局長林福山表示，今年的114年全國交通安全月，持續深化「人本交通，停讓文化」理念，並以「車輛慢看停、行人安全行」為核心口號，盼透過公私協力，深植交通安全的觀念，期許foodpanda能持續發揮影響力，推動交通安全文化。

foodpanda營運總監黃昭傑表示，foodpanda深耕道路安全已邁入第6年，今年推出升級版ALERT的5階段道安素養體系，期待能為外送員提供更完善的支援，道安守門員計畫滿1週年，通報率占全台25%，其中更有超過5成進入實際改善流程。

黃昭傑表示，ALERT分別是指Awareness意識，提供外送員正確觀念與即時支援，例如高溫預警、提供飲水地圖搜尋、夏季節令送水與防護裝備補助等；Learn學習，則是把道路安全實體課程轉化為線上教材，提升外送員學習效率，上線至今觀看次數近4萬次。

Exam檢核方面，foodpanda以「熊平安」安全測驗作為所有外送員的基礎檢核，內容涵括職業安全、道路安全與食品安全課程，達成率100%，另有超過5成外送員主動再進修道安知識。

Resource支持方面，foodpanda指出，自2023年起接續實施「安全獎勵金」與「第3人責任保障」，至今累計發放20億元，每年也會增加上千萬元預算，持續強化道路安全領域。

Turn行動而言，foodpanda響應交通部道安總動員計畫，鼓勵外送員化身「道安守門員」，迄今透過foodpanda回報件數已占全台25%，其中超過5成已進入實際改善流程。

foodpanda表示，已攜手台灣戶外用品品牌GallantOutdoor設計高識別度、符合安全機能與潮流風格的聯名工裝背心，兼顧日常送餐需求，主打「反光材質」和「透氣網布」，也獲得其他海外市場關注，希望前來取經。

交通部 foodpanda

延伸閱讀

免出門爽喝！ 星巴克外送「foodomo買1送1、foodpanda第2杯半價」 星冰樂、茶瓦納統統有

無薪假創今年新高 foodpanda 擴大徵才

喝爆「星巴克買1送1」！一日限定、大杯星冰樂任你點 還有外送「買1送1、第2杯半價」爽喝到9月

點餐竟遭外送員甩砸牆壁 新莊女親見午餐飛了氣炸怒告

相關新聞

新北蛋白區修正壓力大！上半年三峽公寓跌幅逾一成 居雙北之冠

住商機構觀察實價登錄，今年上半年雙北市公寓呈現「新北蛋白跌、北市蛋黃盤整」趨勢，其中蛋白區房價修正幅度相對多，又以新北市...

工具機暨零組件1至8⽉統計 出口減少7.7% 進口增42.9%

台灣工具機暨零組件工業同業公會今公布2025年8⽉⼯具機出⼝⾦額約為1.76億美元，相較今年7⽉成⻑8%，較去年同⽉減少...

永冠營收／8月7.06億元 月減0.83％、年增13.81％

永冠-KY（1589）9日公告8月營收7.06億元，月減0.83％、年增13.81％，出貨量16,165噸，月增2.99...

綠茵生技營收／8月7,191萬元 較去年同期成長3.68％

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵生技（6846）於10日公告8月合併營收7,191萬元，較去年同期成長3.68％；累...

房市翻轉將現甜甜價？新北一區公寓年跌一成

住商機構觀察實價資料指出，雙北公寓平均成交單價出現緩漲，甚至有9個行政區價格下跌，其中跌幅最大者惟新北市三峽區，年跌幅高...

資深代銷南霸天高天龍發聲 房市由黑暗谷底朝向光明面過渡

國內房地產市場歷經政策變數、景氣蕭條、買氣鈍化等衝擊，各方多以保守看待。曾經叱吒風雲被譽為地產代銷天王的「無限可能」公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。