foodpanda在台投注20億元 強化外送道路安全

響應政府交通安全月，德商foodpanda今天表示，深耕台灣道路安全已邁入第6年，持續提升外送員安全服務，自2023年起實施安全獎勵金與第3人責任保障，累計發放新台幣20億元，每年也增加上千萬預算，強化道路安全。

foodpanda今天宣布，延續「360安心計畫」，今年首度公開升級版ALERT的5階段道安素養體系，展現外送員的安全意識，以及成為「道安守門員」的使命感，盼為台灣的道路提供更安全、友善的行人環境。

交通部公路局長林福山表示，今年的114年全國交通安全月，持續深化「人本交通，停讓文化」理念，並以「車輛慢看停、行人安全行」為核心口號，盼透過公私協力，深植交通安全的觀念，期許foodpanda能持續發揮影響力，推動交通安全文化。

foodpanda營運總監黃昭傑表示，foodpanda深耕道路安全已邁入第6年，今年推出升級版ALERT的5階段道安素養體系，期待能為外送員提供更完善的支援，道安守門員計畫滿1週年，通報率占全台25%，其中更有超過5成進入實際改善流程。

黃昭傑表示，ALERT分別是指Awareness意識，提供外送員正確觀念與即時支援，例如高溫預警、提供飲水地圖搜尋、夏季節令送水與防護裝備補助等；Learn學習，則是把道路安全實體課程轉化為線上教材，提升外送員學習效率，上線至今觀看次數近4萬次。

Exam檢核方面，foodpanda以「熊平安」安全測驗作為所有外送員的基礎檢核，內容涵括職業安全、道路安全與食品安全課程，達成率100%，另有超過5成外送員主動再進修道安知識。

Resource支持方面，foodpanda指出，自2023年起接續實施「安全獎勵金」與「第3人責任保障」，至今累計發放20億元，每年也會增加上千萬元預算，持續強化道路安全領域。

Turn行動而言，foodpanda響應交通部道安總動員計畫，鼓勵外送員化身「道安守門員」，迄今透過foodpanda回報件數已占全台25%，其中超過5成已進入實際改善流程。

foodpanda表示，已攜手台灣戶外用品品牌GallantOutdoor設計高識別度、符合安全機能與潮流風格的聯名工裝背心，兼顧日常送餐需求，主打「反光材質」和「透氣網布」，也獲得其他海外市場關注，希望前來取經。