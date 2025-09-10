接軌國際評價準則 估價師、律師、會計師、土木技師「4師」跨界合作

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
內政部政務次長董建宏(左八)、中華民國不動產估價師公會全聯會理事長郭國任(左九) 等人，10日共同出席「匯聚20．跨界對談」研討會；左七為內政部地政司副司長陳杏莉、右五為新北市不動產估價師公會理事長莊濰銓、右六為政大地政系教授林子欽、右七為高等法院法官林哲賢、右八為中華民國土木技師公會全國聯合會副理事長巫垂晃。中華民國不動產估價師公會全聯會提供
中華民國不動產估價師公會全聯會（簡稱估價師公會）成立20周年，10日邀集全國律師聯合會、中華民國土木技師公會全國聯合會、財團法人中華民國會計研究發展基金會等多個專業團體，共同舉辦「匯聚20．跨界對談」研討會，共同探討不動產估價在不同領域的應用與挑戰。

估價師公會10日「匯聚20．跨界對談」研討會，內政部政務次長董建宏、台北市副市長李四川以及會計研究發展基金會董事長王怡心等均到場致詞，產官學界眾多各領域專家共同參與。

「匯聚20．跨界對談」研討會聚焦兩大議題做探討，第一估價師與律師及土木技師在不動產估價的法律案件角色，尤其對房屋傾斜、凶宅、漏水、海砂屋等瑕疵不動產爭議，強調估價報告書訴訟過程中的關鍵功能，協助法官釐清價值減損程度的重要性。

第二則是估價師與會計界專家聚焦探討國際評價準則（IVS）第400、410號及ESG、碳足跡等新趨勢，並且如何將永續與環境責任納入不動產開發評估，並評估ESG風險因子，期望開創跨領域合作的新方向。

中華民國不動產估價師公會全聯會理事長郭國任表示，隨著ESG已成全球不動產市場核心議題，估價師公會也將著手分析綠建築標章、工法與能效的成本結構，進一步納入各種評估方法的考慮因素及分析內容，期待能迅速將ESG的影響、課題直接導入估價的實務執行，藉由專業評估引導市場價格逐步做出差異化發展的趨勢。

郭國任指出，此次20周年研討會不僅回顧過往，也象徵估價師專業邁向新里程碑；他強調，不動產估價師不僅是不動產專業訂價的守門人，更在都市更新、重劃徵收、土地開發、容積移轉、金融授信、資產交易等領域，承擔著關鍵角色。

展望未來，郭國任指出，不動產估價專業將面對更複雜的市場、更嚴謹的法規，以及更多元的挑戰。此次跨界交流，不僅凝聚專業力量，也開啟估價師與其他專業領域專家攜手合作、共榮的新篇章。

