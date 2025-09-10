全電商獲Apple授權賣新機 全聯線上事業今年拚百億

迎戰全通路趨勢，全聯積極布局「全電商」，並在今天宣布正式取得Apple官方授權通路資格。全聯指出，發揮集團量販優勢，目前全電商3C家電業績占比約5成，目標年底上架品項達50萬個，今年整體線上事業業績拚突破新台幣100億元。

全電商自2024年正式對外招商以來，已引進超過500個品牌，8月起啟動「福利點數折抵機制」，讓會員在全聯門市累積的點數能直接用於全電商平台，實現線上、線下互通，進一步強化點數經濟。

全聯表示，目前全聯、大全聯共約5萬品項上架全電商，包含民生快消、量販居家及大小家電等，並持續評估上架其他合適的大全聯商品；另有約25萬品項為全電商獨有，來自全聯集團以外供應商，合計約30萬品項。

因應電商白熱化，全電商下半年也會進行App改版，增加差異化商品，目標年底上架品項達50萬個。

全聯指出，大全聯電鍋、吹風機等具價格優勢，上架後表現良好，成功發揮集團量販優勢。目前全電商3C家電業績占比4、5成，3C家電包含Switch等家庭互動娛樂，以7月開賣的任天堂Switch 2為例，上市首月便繳出破千萬銷售額，不僅成功導客，更有效拉高平台客單價，以北部消費者偏多，中南部消費者則以日常用品為主。

全電商今天說明，正式取得Apple官方授權通路資格，全聯指出，回顧以往iPhone銷售狀況，短短3天便創下破億元佳績，其中iPhone 16 Pro與 Pro Max系列就占銷量近9成，顯示全聯會員對高階機種的偏好，今年官方授權貨量更多，加上優惠回饋，看好今年能賣出3倍以上量。

此外，寵物商品、化妝品也是全聯商堅強後盾，全聯指出，寵物品類受惠「毛經濟」熱潮，上半年整體成長超過200%；美妝品類亦屢創佳績，出現單檔即破百萬的爆款商品，今年整體線上事業（小時達、分批取和全電商）業績目標突破100億元。

媒體詢問全電商和酷澎等其他電商相比優勢，全聯指出，酷澎需訂購多箱才有優惠，以單箱來看，全電商較實惠且免運費；Momo主要是耕耘線上，全電商則是線上線下整合，打的是防禦戰，「避免新物種侵蝕」。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，面對業種模糊化趨勢，現在已演變成全通路戰爭，全聯不同之處在於超市母體大，因此持續優化母體，從過去單店1天業績不到30萬元，現在單日業績達40萬元，持續擴展店數、門市坪數，優化商品結構，吸引消費者到店理由。全電商未來也會持續增加品項數，並加強物流投資。