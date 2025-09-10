快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

聽新聞
0:00 / 0:00

新北蛋白區修正壓力大！上半年三峽公寓跌幅逾一成 居雙北之冠

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構觀察實價登錄，今年上半年雙北市公寓呈現「新北蛋白跌、北市蛋黃盤整」趨勢，其中蛋白區房價修正幅度相對多，又以新北市三峽區出現年跌幅逾一成最多。住商機構提供
住商機構觀察實價登錄，今年上半年雙北市公寓呈現「新北蛋白跌、北市蛋黃盤整」趨勢，其中蛋白區房價修正幅度相對多，又以新北市三峽區出現年跌幅逾一成最多。住商機構提供

房市示意圖。圖／AI生成
房市示意圖。圖／AI生成

住商機構觀察實價登錄，今年上半年雙北市公寓呈現「新北蛋白跌、北市蛋黃盤整」趨勢，其中蛋白區房價修正幅度相對多，又以新北市三峽區出現年跌幅逾一成居雙北市各行政區之冠，去年上半年公寓每坪成交均價約27.1萬元，至今年上半年下跌11.8%、每坪成交均價來到23.9萬元。

至於雙北市跌幅最大的亞軍與季軍同屬新北市林口與鶯歌區，且都位於較外圍區域，歷經一年兩行政區今年上半年平均每坪成交單價盤整緩跌約4%左右；另在汐止、五股等區，公寓年跌幅也在2%左右。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，公寓受限屋齡高、無電梯等特性，若無其他機能支撐，申貸條件上略遜於大樓或華廈，適逢市場趨冷，整體價格漲勢趨緩。

住商機構新北市區執行副理王健維分析，新北市蛋白區跌幅明顯，主因區域具軌道經濟或重劃區議題，過去吸引建商大舉進駐，新案相互推案堆高區域價位，也帶動中古市場發展。

不過王健維指出，面臨市場翻轉，加諸銀行滿水位、限貸令等衝擊，房貸審核嚴苛，令本身若是蛋白區，又為高屋齡、無電梯產品，貸款條件更顯限縮，買氣薄弱之下，令房價較難具支撐力道。

整體而言，賴志昶分析，雙北市公寓呈現「新北蛋白跌、北市蛋黃盤整」趨勢，惟公寓仍有價格親民、坪數實在、無管理費等優勢，對首購或小家庭相對友善，仍對自住客有高吸引力。

不過賴志昶表示，雙北市公寓也普遍存在屋齡較高、缺乏電梯與車位等限制，且若伴隨位處小巷弄內，無都更改建前景者，更顯難以轉手之劣勢，購屋者在出手前應審慎評估心儀物件屋況與周邊機能，在近期市況偏冷情況之下，更能以較佳議價空間入手喜好物件。

房價 都更 重劃區

延伸閱讀

新北水利局奪「國家卓越建設獎」八大獎 侯友宜很開心

15藍白縣市首長捍衛地方財源 新北綠黨團反批：卸責中央

三峽大貨車載貨超高勾住電線 司機自行排除不慎摔傷挨罰

新北推非犬貓類寵物登記制度 限額送新北幣

相關新聞

新北蛋白區修正壓力大！上半年三峽公寓跌幅逾一成 居雙北之冠

住商機構觀察實價登錄，今年上半年雙北市公寓呈現「新北蛋白跌、北市蛋黃盤整」趨勢，其中蛋白區房價修正幅度相對多，又以新北市...

工具機暨零組件1至8⽉統計 出口減少7.7% 進口增42.9%

台灣工具機暨零組件工業同業公會今公布2025年8⽉⼯具機出⼝⾦額約為1.76億美元，相較今年7⽉成⻑8%，較去年同⽉減少...

永冠營收／8月7.06億元 月減0.83％、年增13.81％

永冠-KY（1589）9日公告8月營收7.06億元，月減0.83％、年增13.81％，出貨量16,165噸，月增2.99...

綠茵生技營收／8月7,191萬元 較去年同期成長3.68％

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵生技（6846）於10日公告8月合併營收7,191萬元，較去年同期成長3.68％；累...

房市翻轉將現甜甜價？新北一區公寓年跌一成

住商機構觀察實價資料指出，雙北公寓平均成交單價出現緩漲，甚至有9個行政區價格下跌，其中跌幅最大者惟新北市三峽區，年跌幅高...

資深代銷南霸天高天龍發聲 房市由黑暗谷底朝向光明面過渡

國內房地產市場歷經政策變數、景氣蕭條、買氣鈍化等衝擊，各方多以保守看待。曾經叱吒風雲被譽為地產代銷天王的「無限可能」公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。