新北蛋白區修正壓力大！上半年三峽公寓跌幅逾一成 居雙北之冠

房市示意圖。圖／AI生成

住商機構觀察實價登錄，今年上半年雙北市公寓呈現「新北蛋白跌、北市蛋黃盤整」趨勢，其中蛋白區房價修正幅度相對多，又以新北市三峽區出現年跌幅逾一成居雙北市各行政區之冠，去年上半年公寓每坪成交均價約27.1萬元，至今年上半年下跌11.8%、每坪成交均價來到23.9萬元。

至於雙北市跌幅最大的亞軍與季軍同屬新北市林口與鶯歌區，且都位於較外圍區域，歷經一年兩行政區今年上半年平均每坪成交單價盤整緩跌約4%左右；另在汐止、五股等區，公寓年跌幅也在2%左右。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，公寓受限屋齡高、無電梯等特性，若無其他機能支撐，申貸條件上略遜於大樓或華廈，適逢市場趨冷，整體價格漲勢趨緩。

住商機構新北市區執行副理王健維分析，新北市蛋白區跌幅明顯，主因區域具軌道經濟或重劃區議題，過去吸引建商大舉進駐，新案相互推案堆高區域價位，也帶動中古市場發展。

不過王健維指出，面臨市場翻轉，加諸銀行滿水位、限貸令等衝擊，房貸審核嚴苛，令本身若是蛋白區，又為高屋齡、無電梯產品，貸款條件更顯限縮，買氣薄弱之下，令房價較難具支撐力道。

整體而言，賴志昶分析，雙北市公寓呈現「新北蛋白跌、北市蛋黃盤整」趨勢，惟公寓仍有價格親民、坪數實在、無管理費等優勢，對首購或小家庭相對友善，仍對自住客有高吸引力。

不過賴志昶表示，雙北市公寓也普遍存在屋齡較高、缺乏電梯與車位等限制，且若伴隨位處小巷弄內，無都更改建前景者，更顯難以轉手之劣勢，購屋者在出手前應審慎評估心儀物件屋況與周邊機能，在近期市況偏冷情況之下，更能以較佳議價空間入手喜好物件。