築間「麟德殿牛肉麵」試營運亮眼 有望助下半年營收攀升

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

連鎖火鍋品牌築間（7723）目前擁有15個品牌，總店數近200家，近年持續推動品牌體質優化策略，不僅提升營運靈活度亦擴增營收來源；隨著調整餐飲品牌結構效益逐步顯現，門市業績逐步揚升，8月營收為4.45億元，較上月成長11.29％，累積前八個月合併營收達33.88億元。

築間正式跨足料理技術門檻高的中式餐飲市場，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，結合傳統與創新，重新詮釋牛肉麵的經典價值。首店試營運首周即繳出日均銷量（包含外帶）突破500碗的佳績，展現強勁吸客力。築間預計將以平均每兩個月開1家的速度，拓展六都餐飲市場，有望成為下半年營運回穩的成長動能。

看好牛肉麵在台灣國民美食的地位，以及年產值逾50億元的市場潛力，築間「麟德殿牛肉麵」歷經三年研發，堅持「煉湯、選肉、舞麵」三位一體的製麵哲學，打造六大類，超過50道品項的多元選擇，並跨界攜手南投百年茶行，聯手研發多款烘焙茶飲，滿足現代消費者對質感與創新的追求。首店開幕日翻桌率高達12輪（即當日每桌平均接待12組消費者），且試營運首周每日平均銷量更突破500碗。

展望下半年，築間持續以品牌優化為首任，強化單店營運表現，並深化「火鍋」與「燒肉」兩大核心品類的市場布局。透過資源整合與成本管控，靈活運用新舊品牌雙線並行的策略，提升營運穩定性與獲利能力。

築間餐飲集團以全新品牌「麟德殿牛肉麵」正式切入料理技術門檻較高的中式餐飲市場，並規劃再推出2至3個中式餐飲新品牌。除持續審慎評估與國內餐飲業者策略合作外，近期亦將代理兩個韓國餐飲品牌及一個日本燒鳥品牌引進台灣，藉此擴大消費客群，打造多元品牌矩陣，推動營運重回成長軌道。

營收 築間 餐飲業 牛肉麵

