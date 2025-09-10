工研院攜手醫材公會 率35家臺廠進軍泰國智慧醫療市場

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
為布局國際醫療商機引領產業搶攻新南向市場，工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇(後排右七)，攜手醫材公會率領 35 家廠商進軍泰國，推動智慧醫療從臨床驗證走向市場落地，開啟東協布局新格局。工研院/提供
工研院10日宣布，攜手臺灣醫療器材工業同業公會，率領35家智慧醫療廠商進軍泰國，以創新跨境布局模式，將臺灣智慧醫療供應鏈從臨床驗證帶到市場落地，直接對接泰國醫院、產業與通路，以區域深化策略，助力臺灣智慧醫材快速掌握東協快速成長的醫療新商機，展開國際拓展新格局。

泰國預計2029年將進入超高齡社會。7,000萬人口中已有逾三成為60歲以上族群，醫療與長照需求急速攀升，帶動健康檢測、術後復健與高齡輔具等市場爆發式成長。據美國國際貿易管理局統計，醫療保健支出目前約253億美元，預估2026年將上升至479億美元，占GDP比重將提高至6.6%。這一市場背景，正是臺灣智慧醫療憑藉資通訊與半導體優勢切入的絕佳時機。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，此次智慧醫療產業團赴泰拓銷的意義，不僅在於爭取國際訂單，更在於打造一個「由臨床示範到市場落地」的可複製模式。工研院除了專注於前瞻技術研發，也積極整合產業生態系，協助廠商突破研發到商品化過程中的困境，例如臨床試驗綠色通道、跨院場域驗證與國際市場接軌。工研院自2023年成立「生醫創新跨域合作平台」以來，已促成36項臨床計畫，涵蓋智慧病房、人工智慧診斷與再生醫療。這次代表團正是將累積的臨床成果帶往海外，轉化為區域市場動能，協助臺灣智慧醫療加速切入東協市場。

本次赴泰國拓銷，涵蓋展示、論壇、醫院參訪到一對一商機媒合，盼打造以臨床需求為核心、串聯產業鏈與直通通路的新模式。臺灣廠商不僅帶來多項已完成臨床驗證，可立即導入的智慧醫療解決方案，亦與泰國公協會及醫療機構探討智慧醫院與數位健康的合作方向，並深入臨床場域交流智慧病房、AI診斷與遠距照護需求。代表團同時拜會當地龍頭通路商與主要醫學中心，協助臺灣廠商加速從產品展示邁向實際採購與應用。

隨團的35家臺廠橫跨智慧病床、AI輔助診斷、手術整合方案、精準檢測與遠距健康平台等領域，從系統到零組件一應俱全，這些技術不僅能減輕醫護人力負擔、加快診斷流程、提升手術安全，也能支援慢性病管理與居家照護，並具備量產與客製化的製造實力，展現臺灣產業鏈可提供「一站式整合解決方案」的全鏈優勢。這種「由點到鏈」的能量輸出，可望促使臺灣不僅是單一產品供應者，進一步成為跨境醫療創新解方的提供者。

面對新時代的機會與挑戰，工研院持續聚焦市場新價值、新需求，擬定《2035技術策略與藍圖》作為研發方向，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並發展「智慧化致能技術」以促成應用領域。在「健康樂活」領域，以市場需求為導向、發展解決方案，如藉由攜手合作夥伴，鏈結國際市場進行拓銷，加快技術落地應用，帶動臺灣生醫產業轉型升級，以謀求人類社會福祉，引領產業社會邁向美好未來。

手術 泰國 工研院

