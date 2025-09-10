貨物稅新購車減徵 SYM JET買機車優惠再加碼2,000元

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

財政部於2025年9月7日修正公布的《貨物稅條例》第12條之5，汽機車汰舊換新減徵貨物稅政策將延長至2030年12月31日，並新增150cc以下燃油機車新購減稅優惠。具體措施如下：

汰舊換新：汰換出廠滿四年、排氣量150cc以下的中古機車，並於汰舊前後六個月內購買新機車且完成領牌登記，每輛新機車可減徵貨物稅新台幣4,000元。

新購補助：新購排氣量150cc以下燃油機車並完成領牌登記，每輛可再減徵貨物稅新台幣2,000元。

最高優惠：搭配汰舊換新與新購補助，150cc以下燃油機車最高可省新台幣6,000元。

支持政府貨物稅減徵 JET車系優惠再加碼

原購買150cc以下燃油機車汰舊換新減徵貨物稅4,000元，加上新購機車減徵2,000元，共計6,000元的貨物稅減徵補助。SYM為慶祝賽事衛冕年度總冠軍，再加碼2,000元購車金回饋消費者。針對未納入政府新購補助的JET SL+ SuperC，SYM額外補貼2,000元，確保所有JET車系車主都能享有同等優惠。

