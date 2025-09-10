工具機暨零組件1至8⽉統計 出口減少7.7% 進口增42.9%

台灣工具機暨零組件工業同業公會今公布2025年8⽉⼯具機出⼝⾦額約為1.76億美元，相較今年7⽉成⻑8%，較去年同⽉減少15.6%。其中，⾦屬切削⼯具機出⼝⾦額約近1.53億美元，相較今年7⽉出⼝成⻑9.5%；⾦屬成型⼯具機出⼝⾦額為2407萬美元，較今年7⽉微幅減少0.9%。

2025年1至8⽉⼯具機累計出⼝⾦額為13.51億美元，較2024年同期減少7.7%。其中，⾦屬切削⼯具機出⼝累計⾦額約為11.2億美元，較去年同期減少8.9%，⾦屬成型⼯具機出⼝累計⾦額約為2.31億美元，較去年同期減少1.2%。

2025年1至8⽉⼯具機出⼝前⼗⼤國家依出⼝⾦額排序為中國（含香港）、美國、⼟⽿其、印度、泰國、越南、⽇本、荷蘭、巴⻄及⾺來西亞。

2025年8⽉⼯具機進⼝⾦額約為4673萬美元，相較今年7⽉份減少10.1%，較去年同⽉成⻑15.3%。其中，⾦屬切削⼯具機進⼝⾦額為3995萬美元，相較今年7⽉進⼝減少10.12%；⾦屬成型⼯具機進⼝⾦額約為678萬美元，較今年7⽉減少9.4%。

2025年1至8⽉⼯具機累計進⼝⾦額為4.67億美元，較去年同期增加42.9%。其中，⾦屬切削⼯具機進⼝累計⾦額為3.56億美元，較去年同期增33.3%，⾦屬成型⼯具機進⼝累計⾦額約為1.12億美元，較去年同期⼤幅增加86.4%。2025年1至8⽉⼯具機進⼝前⼗⼤國家依進⼝⾦額排序為⽇本、⽐利時、中國(含香港)、德國、瑞⼠、南韓、美國、泰國、以⾊列及義⼤利。