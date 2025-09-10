快訊

綠茵生技營收／8月7,191萬元 較去年同期成長3.68％

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵生技（6846）於10日公告8月合併營收7,191萬元，較去年同期成長3.68％；累計1-8月合併營收5.88億元，年增6.78％，單月與累計營收續創歷年同期新高。

東南亞及港澳市場持續成長，以及公司配合各大型客戶開發產品陸續出貨，營收成長幅度逐季走升，預計在旺季效應加持下，第4季將是今年營收成長幅度最高的一季。

綠茵最大利基來自具獨特性的專利自研原料及其配方產品，投入開發之際即放眼國際市場，目前九項自研原料均朝海外市場發展，東南亞的營收比重開始顯著拉升之後，更加積極布局東北亞，在日、韓市場除了簽訂代理商之外，也將進行人體臨床實驗，申請機能性表示食品認證，搶攻亞太機能性食品市場。

韓國機能性食品在全球市場上以其對健康的益處和嚴格的生產標準而聞名，綠茵已著手與韓國當地代理商簽約合作，四項自研原料Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)、Citrusvel ®柑橘萃取(HPMF™)、RabenWhite®昭和草萃取(CRK774®)、Antromax®牛樟芝菌絲體將於韓國、日本進行人體臨床試驗，申請韓國機能性表示食品（HFF），未來綠茵取得臨床實驗資料資料，數據將可用於申請日本機能性食品（FFC）及其他亞太國家認證與推廣。

其中，Insumate®專利定序19肽(苦瓜胜肽)、Citrusvel ®柑橘萃取(HPMF™)、RabenWhite®昭和草萃取(CRK774®)已與韓國當地代理商簽約合作，Antromax®牛樟芝菌絲體則將於12月簽約。此四項自研原料的機能性表示分別為血糖調節、減肥、美白、保肝，切中重要的健康與美容市場。

近期，綠茵自主研發的四大創新保健原料—Bretide™防護平衡胜肽、Musslift™海洋胜肽、Citrusvel®柑橘機能素材及IRK-19™植物定序胜肽，在2025年第11屆韓國首爾「世界創新發明大賽」（World Invention Innovation Contest, WiC）勇奪四面金牌，研發創新實力獲得國際評審肯定。

綠茵的研發量能有了韓國發明展亮眼成績的加持，更是大幅提高綠茵自研產品在韓國能見度，有利加速綠茵產品在韓國推廣。

營收

