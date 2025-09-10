房市翻轉將現甜甜價？新北一區公寓年跌一成

住商機構觀察實價資料指出，雙北公寓平均成交單價出現緩漲，甚至有9個行政區價格下跌，其中跌幅最大者惟新北市三峽區，年跌幅高達逾一成，達11.8%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，公寓受限屋齡高、無電梯等特性，若無其他機能支撐，申貸條件上略遜於大樓或華廈，面臨市場趨冷，整體價格漲勢趨緩。

根據實價，新北市公寓跌幅擴大區多屬蛋白區，如三峽區去年上半年公寓平均成交單價約27.1萬元，至今年上半年均價來到23.9萬元，下跌11.8%，雙北跌幅第二和第三，分別為林口與鶯歌區，近一年平均成交單價下修約4%左右。

住商機構新北市區執行副理王健維分析，新北蛋白區多具軌道經濟或重劃區議題，過去吸引建商大舉進駐，新案相互推案堆高區域價位，也帶動中古市場發展，惟面臨市場翻轉，加諸銀行滿水位、限貸令等衝擊，房貸審核嚴苛，令本身若是區域蛋白，又為高屋齡、無電梯產品，貸款條件更顯現縮，買氣薄弱之下，令房價較難具支撐力道。