高雄日航酒店攜日本百年鑄造品牌「能作」 打造職人美學企劃御錫之禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
高雄日航酒店攜手來自日本富山縣的百年鑄造品牌「能作 NOUSAKU」10日舉行活動揭幕記者會。照片／業者提供
高雄日航酒店攜手來自日本富山縣的百年鑄造品牌「能作 NOUSAKU」10日舉行活動揭幕記者會，宣布結合日本傳統鑄造工藝與日本和食料理精神的合作正式啟動。職人美學企劃「御錫之禮」，結合日本料理與傳統錫器之美，獻上期間限定「錫禮饗宴」和食套餐，亦順勢推出一泊二食住房專案。

高雄日航酒店跨界合作日本傳承逾百年的金屬鑄造品牌「能作」，高雄日航酒店總經理福元雅彦表示，酒店自開幕以來即用了許多能作的作品，不僅僅是餐廳，酒店房間亦有同步使用。希望藉由本次合作能將日本職人文化，藉由酒店傳遞給各位。。

株式会社能作代表取締役社長能作千春分享，能作所打造的器皿，不僅承載職人的心意，也連結美味料理與品嘗美食的賓客，三者合一是我們真正想傳達的價值。本次與高雄日航酒店合作，對我們而言是一個珍貴的機會，將能作與日本職人文化的魅力帶給更多人。

本次「錫禮饗宴」和食套餐由飛翔日本料理總料理長瀨戶本秀人，與西點行政主廚劉靖晟（Nicholas Liu）聯手設計，以「器與味覺的對話」為核心精神，將能作百年職人工藝與日本料理的精緻技法結合，展演當代職人美學。

延續飛翔日本料理一貫講究節氣與食材本味的料理精神，推出海陸頂級食材的雙主菜和食套餐，嚴選日本黑樺和牛與北海道鱈場蟹，從前菜、刺身、燒物至甘味皆一絲不苟，搭配能作純錫餐器精緻呈現，融合光澤與手感的器皿設計，引出料理細節中的雅趣。

