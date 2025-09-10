資深代銷南霸天高天龍發聲 房市由黑暗谷底朝向光明面過渡

國內房地產市場歷經政策變數、景氣蕭條、買氣鈍化等衝擊，各方多以保守看待。曾經叱吒風雲被譽為地產代銷天王的「無限可能」公司執行長高天龍發聲，認為房市將在跨年前後，由最黑暗的谷底開始「緩慢而有序的朝向光明面」過渡。

高天龍是何許人？他擁45年房市行銷經驗，是30年前房屋代銷南霸天，全盛期年接34案、總銷214億元，約當是今日的800億至千億元的超級案量，在台灣與大陸經手超過300個建案。

上市建商高階主管說，最關鍵的是，高天龍有行銷金頭腦，包括紅到發紫的港台藝人如張曼玉、葉子楣、周華健等，都曾經是他建案工地秀的主角，現場萬頭鑽動氣氛嗨翻天，高天龍引領一代房地產風騷無人出其右，至今仍讓許多資深建築界前輩津津樂道。

高天龍表示，40多年來的台灣房市，歷經多次重大衝擊：

1982年，銀行收傘，房貸縮水。

1990年，銀根緊縮，建商洗牌。

1997年，亞洲金融風暴。

2003年，SARS疫情。

2008年，金融海嘯。

2020年，冠狀病毒。

每一波，都對整體經濟與房市景氣造成影響，但台灣強大的綜合實力總能在危局中化險為夷，房地產更顯現出浴火重生、脫胎換骨的韌性。

近年來連續七波打房，導致房市蕭條，一片愁雲慘霧，如今已嗅到「物極必反」的端倪。

高天龍表示，房地產是經濟火車頭，不可能任其長期衰敗，另信用管制帶來的負面與民怨，終究要予以緩解，加上2026選舉年，執政當局要有所作為，以利爭取民意。

此外，台灣危老建築充斥，前波在滿足首購需求後，不能忽視「換屋族」的龐大群體，好地段、合理價格的優質建案，仍會有亮眼的個案表現。

高天龍自信的指出，最近政府政策務實的面對問題，走出正確第一步，象徵著好的開始，預示房地產市場雨過天青已經為時不遠了。