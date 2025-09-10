快訊

家樂福宣布加入 OPENPOINT 生態圈 會員消費全面累積點數

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
家樂福加入OPENPOINT生態圈，會員消費全面累積點數。家樂福／提供
家樂福加入OPENPOINT生態圈，會員消費全面累積點數。家樂福／提供

統一（1216）旗下家樂福即將在9月16日正式加入OPEN點數生活圈。家樂福表示，會員的每筆消費，將從家樂福紅利點數改為累積OPENPOINT，同時會員也將享有OPENPOINT聯盟通路大生活圈體驗，例如：統一超商7-11、康是美、星巴克等，消費折抵更多元，也為家樂福會員擴大消費生態圈。

9月16日開始，使用家樂福APP，會員將可認證成為OPENPOINT會員，於家樂福消費將累計成為OPENPOINT點數，消費享有0.33%回饋(四捨五入至小數點第二位)，1點可折抵1元消費，家樂福VIP會員，期間內消費可享0.50%回饋，OPENPOINT點數可於聯盟通路折抵使用，可同享於家樂福消費折抵，會員權益不變。

家樂福會員9月16日前累積的家樂福點數，轉換後還是可繼續折抵使用，同時家樂福APP會併存二種點數，二種點數可二擇一使用或合併二種點數一起消費折抵。此外，VIP會員制度不會改變，下一年度的VIP資格，若有變動會於家樂福官網及門市公告。

家樂福於2024年11月新推出升級版的虛擬賣場，擴展商品選擇範疇，並在家樂福線上購物平台內開設全新「線上商城」。顧客可透過家樂福APP與網站自由瀏覽與下單，秉持「什麼都賣」的理念，更貼近消費者的日常生活需求。

試營運至今即將滿1年，也從這期間發掘更多顧客喜愛購買的潛力商品，從顧客下單到廠商直接出貨，跳脫賣場框架，再次引起顧客購物興趣，根據家樂福會員結構，女性占比55%、男性占比45%，商城針對不同客群進行精準選品規劃，設立了包括3C家電、休閒生活、品味家居、保健食品、寵物專區、母嬰教具、服飾配件、五金百貨、美妝保養、運動健身及人氣美食在內的11大商品分類區，目前線上已有17.6萬多隻商品提供選購。

消費 家樂福 OPENPOINT

