長虹營收／8月3.3億元、年減40％ 力拚挹注下半年業績

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

長虹（5534）10日公告，8月營收3.3億元，年減40.66%；累計今年前八月營收23.06億元，年減36.3%。長虹指出，今年房市最大的問題在於交屋時貸款不易、排隊等問題，因此也影響到建案完工入帳時程。

針對今年完工量，長虹表示，由於交屋貸款問題，預期會有部分個案遞延到明年，目前很難確定全年完工量，但是下半年業績主要為「長虹天韻」挹注，該案已售九成，力拚年底前可以全部交屋入帳。

長虹今年推出四筆住宅個案、一筆商辦案，包括總銷80億元的北市大直都更案「TOP31」、萬華區「長虹MVP」、林口「長虹天聚」、龜山「長虹擎山」以及林口商辦案「長虹雲創科技」，合計推案量約340億元，其中住宅總銷合計約300億元

