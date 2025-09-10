台聚推動智慧石化 導入智能監控向工安宣戰

台聚集團全力推動「智慧石化」，近年在廠區陸續導入各項智能監控科技，智慧偵準鏡頭可同時偵煙、偵火、偵霧、偵溫度異常；工安智慧影像分析更可管控員工作業程序，不論作業人員未戴安全帽、面罩，或是違規使用手機、抽菸，全逃不過智能監控系統的法眼。希望透過滴水不漏的防範，把環安風險降至最低。

談起台聚集團導入智能監控系統的源起，集團旗下台氯總廠長蔡明光坦承，2020年的工安事故，讓台聚集團下定決心，「化被動為主動」，全面向工安宣戰。

蔡明光口中的工安事件，發生在2020年4月，台氯高雄林園廠發生氣體外洩意外，廠方進行儲槽區二氯乙烷幫浦整修拆除作業時，疑因管線內殘存氣體外洩，工人吸入二氯乙烷，造成1死9傷。這讓台聚集團痛定思痛，全面推動「智慧石化，安全升級」。

不只台氯，2020年至2021年短短1年多的時間，林園工業區包括台氯、台苯、亞聚、信昌化、聯成化、台塑、合興石化等多家石化廠，如傳染病般接連發生工安或空污事件，引發社會關注。

當時的經濟部工業局（已更名產發署）苦思對策，發起「智慧石化永續發展服務旗艦計畫」，輔導石化相關產業導入安全技術，以提高安全管理的可靠性與效率，台聚集團立刻響應。

蔡明光說「安全是企業永續經營的必要條件」，公司其實一直都在做，台氯從2019年就開始推動PSM（製程安全管理），但一開始比較多是制度面的建立，很多都是事情發生後才看到報告、亡羊補牢。

運用AI新科技化被動為主動式預防 全面向工安宣戰

而隨著物聯網、大數據，乃至這兩年熱門的AI人工智慧技術成熟，台氯開始在PSM平台導入相關AI新科技，藉由物聯網感測器與即時數據監控，系統能提前偵測異常，自動發出警報，從根本上杜絕事故發生，將傳統的被動式應變轉為主動式預防。

同屬台聚集團的華運倉儲，提供化學品倉儲服務，很早就開始導入建置全時防災偵準系統。華運倉儲廠長謝輝男以旗下丁二烯罐裝區為例，過去本來就有安裝固定式氣體偵測器，但傳統偵測器必須等到氣體濃度達到一定程度才會發出警報，等接到警報時，可能已經來不及收拾。

新的智慧偵準鏡頭，雖然1顆就要價數10萬元，但透過影像辨識方式，可同時達到偵煙、偵火、偵霧、偵溫度異常等功能，在第1時間Alarm（警示）。謝輝男舉華運的實際案例，新的偵準系統辨識與傳統氣體偵測器的警報時間差，足足提前3分半鐘。他強調，別小看這3分半鐘，可以做非常多的防護作為，可以救命。

另外台聚集團資訊處更自行開發AI智慧影像分析技術，融入石化業日常作業know-how，不論是作業人員未戴安全帽、違規吸菸；或是槽車裝卸料標準作業程序，從放置輪檔、去除靜電、放置鑰匙到連接地線，在影像監控技術下全都無所遁形，整個作業流程全程把關，一發現異常或缺失立即發出警報。

蔡明光指出，非計畫性停車與工安事故有高度關聯，自從台氯導入智慧技術後，非計畫性停車次數從2021、2022年的4次，降到2023年2次、2024年1次，明顯有效降低。從2022至目前為止，台氯各項勞檢及消防檢查達到「零處分」。

智慧石化技術打團體戰 集團分工合作發展不同項目

不只華運、台氯，台聚集團更展開全面總動員，鎖定氣體偵測數據分析管理、工廠營運管理平台、設備/管線監測系統、智慧巡檢系統、人員異常辨識/人員定位、人車環境管理影像辨識等6大面向，在林園廠區導入更完整的智慧技術規劃。

台聚集團資訊處處長賴晃宇指出，相較於科技業廠房多半在室內，不論照明、室溫控制一致，產品也多半在靜態下檢測。石化產業很多作業在戶外，模型訓練必須考量白天夜晚，春夏秋冬，颳風下雨，現場的環境更複雜，要如何避免誤報、漏報，導入智能監控難度高上許多。

另外賴晃宇強調，導入智慧技術不是系統建置好就結束，AI必須不斷訓練才會愈來愈精準，背後許多設定需要調校。

台聚是台灣老牌石化廠，目前已發展成為跨產業集團，光是石化本業相關，就有台聚、亞聚、台達化、華夏等4家上市公司，以及台氯、華運、順昶塑膠等。另外還橫跨電子業，旗下有生產軟性鐵氧磁鐵芯及磁鐵粉的越峯、以及從事長晶技術的台聚光電等。

賴晃宇指出，台聚集團發展導入智慧石化技術打團體戰，大家分工合作，各公司分別發展不同項目、積累經驗，等到應用發展成熟，可以很快複製到集團其他公司。像是華運的「工安智慧影像分析系統」，經過多年發展已經相當成熟，許多辨識技術導入台氯、台達化日常作業中，透過分母增加，幫助智慧技術開發導入的單位成本降到最低。