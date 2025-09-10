近一年台北市10大熱銷社區出爐 國宅買氣竟占五成、萬華這社區最熱賣

永慶房產集團彙整內政部實價登錄資訊，統計近一年台北市前十熱門交易住宅社區，其中萬華區的「台北晶麒」累計交易40戶居冠，平均每個月至少有三戶成交；而熱銷榜上有一半是國宅社區，凸顯國宅社區在台北中古屋房市中的熱絡程度。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「台北晶麒」社區位於萬華區龍山寺生活圈且鄰近西門商圈，生活機能相當成熟，然而區域內屋齡普遍偏高，往往容易給人老舊的印象。

而「台北晶麒」社區目前屋齡不到10年，屬於區域內少有的大型新社區，房型以小坪數為主，近一年每坪成交均價約76.5萬元、平均總價2,040萬元，憑藉相對親民的總價與生活機能，深受小資購屋族群的青睞。

位於萬華區青年公園周邊的「國光國宅」與「青年新城」社區，近一年各累計16與15戶交易，分別排名第五與第六。

陳金萍指出，「國光國宅」與「青年新城」兩社區皆鄰近青年公園，都是屋齡40年上下的國宅社區，不僅享有公園綠地環境，社區周邊生活機能完善，同時還享有未來捷運萬大樹林線的交通機能。目前每坪成交均價約6、7字頭，吸引注重生活機能的首購或小家庭入主。

觀察十大熱銷住宅社區榜單中，除了萬華區的「國光國宅」與「青年新城」外，國宅社區還有「成功國宅」、「大直美堤花園」與「忠駝國宅」入列。

陳金萍分析，位於大安區的「成功國宅」以及信義區的「忠駝國宅」雖屋齡偏高，但地段佳、生活機能完整，且坪數規劃符合家庭需求，再加上房價相對於周邊的中古住宅親民，使得國宅在市場上形成「高流通性」優勢，仍吸引許多有意購入精華地段房產的購屋族進駐。

陳金萍表示，台北市的國宅社區多位在開發成熟的地段，擁有完善交通及生活機能，價格也相較周邊中古大樓來得親民，加上管理費便宜、公設比低，以及開放式中庭設計，相當適合家庭或銀髮族群居住，因此，吸引不少購屋民眾關注。

不過，陳金萍指出，也由於興建時間早，多數國宅社區屋齡偏高，總戶數多，民眾購買時仍須留意檢視屋況情形，並根據屋況規劃修繕計畫，才能讓購屋的過程更安心順遂。