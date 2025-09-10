擴大機隊規模 華信航空招募客艙組員

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華信因應第13架新機引進招募客艙組員10日起開放網路報名。華信提供
華信航空因應2026年3月即將引進第13架ATR新機，配合機隊擴增、國內離島航線新增及機型放大的人力需求，華信航空宣布啟動客艙組員招募計畫，從10日起開放報名，一律採取網路報名方式。

報名時間自9月10日至2025年9月21日下午17:00止，有意報考者可透過華信官網上傳報名資料。

客艙組員因常需主動與旅客溝通互動，需具有親切服務態度和良好表達能力，本次華信航空客艙組員招募，特別歡迎具親和力、服務熱忱及大專院校學歷、TOEIC 550分以上或同等英文檢定能力者報考。

華信航空提供完善的專業訓練、多樣化的福利，歡迎對航空業懷抱理想的朋友一同加入華信團隊。

報考者通過書面資料審核，預計11月1日進行初試、11月8日進行複試，應試者通過各階段面試及綜合評量後，將安排2026年1月到華信航空報到受訓。經專業職前訓練完成後，預計明年3月加入派遣，即可派飛華信航空國內、外各航點，工作地點則以高雄、台北基地為主。

華信航空以飛航安全、創新服務備受肯定，視員工為公司重要資產，打造健康及安全的友善工作環境，並提供員工水平與垂直的多元職涯發展管道。

因應第13架新機引進 華信航空招募客艙組員10日起開放網路報名。華信提供
面試 達能 華信航空

