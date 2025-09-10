快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

北市最熱賣社區是這棟 均價一坪76萬、每月3戶轉手

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
萬華區「台北晶麒」為近一年台北交易最熱的社區。圖／永慶房屋提供
萬華區「台北晶麒」為近一年台北交易最熱的社區。圖／永慶房屋提供

永慶房產集團彙整內政部實價登錄資訊，統計近一年台北市前十熱門交易住宅社區，其中萬華區的「台北晶麒」累計交易40戶居冠，平均每個月至少有3戶成交。

另外熱銷榜上有一半是國宅社區，凸顯國宅社區在台北中古屋房市中的熱絡程度。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「台北晶麒」社區位於萬華區龍山寺生活圈且鄰近西門商圈，區域生活機能成熟，但房子屋齡普遍偏高，往往容易給人老舊的印象。

「台北晶麒」社區目前屋齡不到10年，屬於區域內少有的大型新社區，房型以小坪數為主，近一年平均每坪76.5萬元、平均總價2,040萬元，憑藉相對親民的總價與生活機能，深受小資購屋族群的青睞。

位於萬華區青年公園周邊的「國光國宅」與「青年新城」，近一年各累計16戶與15戶交易，分別排名第5與第6。

陳金萍指出，國光國宅與青年新城皆鄰近青年公園，都是屋齡40年上下的國宅社區，社區周邊生活機能完善，同時還享有未來捷運萬大樹林線的交通機能。目前房價6-7字頭，吸引注重生活機能的首購或小家庭入主。

觀察十大熱銷住宅社區榜單中，除了萬華區的「國光國宅」與「青年新城」外，國宅社區還有「成功國宅」、「大直美堤花園」與「忠駝國宅」入列。

陳金萍分析，位於大安區的成功國宅以及信義區的忠駝國宅雖屋齡偏高，但地段佳、且坪數規劃符合家庭需求，加上房價相對於周邊的中古住宅親民，仍吸引許多有意購入精華地段房產的購屋族進駐。

至於中山區的大直美堤花園，位於大直重劃區，享有鄰近基隆河景觀與寬敞綠地，周邊生活圈發展成熟，社區屋齡約25年，屬於相對年輕的國宅社區，平均房價每坪74.9萬元，房價相對周邊豪宅聚落親民許多。

陳金萍表示，台北市國宅社區多位在開發成熟地段，擁有完善交通及生活機能，價格也相較周邊中古大樓來得親民，加上管理費便宜、公設比低，以及開放式中庭設計，相當適合家庭或銀髮族群居住，因此，吸引不少購屋民眾關注。

不過，也由於興建時間早，多數國宅社區屋齡偏高，總戶數多，民眾購買時仍須留意檢視屋況情形，並根據屋況規劃修繕計畫，才能讓購屋的過程更安心順遂。

台北市近一年前十熱銷社區。資料來源／永慶房屋
台北市近一年前十熱銷社區。資料來源／永慶房屋

國宅 萬華 房價

延伸閱讀

竹市推動「長照3.0」 第一階段 9月正式上路

續推公費醫師 北市職業醫師工會批十年綁約留人難

北市10處社宅本月起全面禁菸 屢勸不聽可止租

不只江祖平！龔益霆疑性騷助理 北市勞動局已發函三立調查

相關新聞

近一年台北市10大熱銷社區出爐 國宅買氣竟占五成、萬華這社區最熱賣

永慶房產集團彙整內政部實價登錄資訊，統計近一年台北市前十熱門交易住宅社區，其中萬華區的「台北晶麒」累計交易40戶居冠，平...

擴大機隊規模 華信航空招募客艙組員

華信航空因應2026年3月即將引進第13架ATR新機，配合機隊擴增、國內離島航線新增及機型放大的人力需求，華信航空宣布啟...

北市最熱賣社區是這棟 均價一坪76萬、每月3戶轉手

永慶房產集團彙整內政部實價登錄資訊，統計近一年台北市前十熱門交易住宅社區，其中萬華區的「台北晶麒」累計交易40戶居冠，平...

限貸令周年收成效 近一年房市交易量打八折、這都買氣潰散最多

央行的第七波信用管制，於今年9月屆滿一周年，台灣房屋根據六都地政局及內政部資料，以管制上路的去年9月為界，觀察第七波打炒...

「太保勇士」下車 他600萬買房3年破千萬轉手

嘉義縣太保市近年房價快速上漲，外界看得心驚，但不少當地投資客仍然積極搶進，外界形容是「太保勇士」。實價資料顯示，不少「勇...

限貸令滿一年 六都交易減5.7萬棟、這都傷害最重

央行的第七波信用管制今年9月屆滿一週年，台灣房屋根據六都地政局資料，以管制上路的去年9月區分，去年9月至今年8月六都買賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。