北市最熱賣社區是這棟 均價一坪76萬、每月3戶轉手

永慶房產集團彙整內政部實價登錄資訊，統計近一年台北市前十熱門交易住宅社區，其中萬華區的「台北晶麒」累計交易40戶居冠，平均每個月至少有3戶成交。

另外熱銷榜上有一半是國宅社區，凸顯國宅社區在台北中古屋房市中的熱絡程度。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「台北晶麒」社區位於萬華區龍山寺生活圈且鄰近西門商圈，區域生活機能成熟，但房子屋齡普遍偏高，往往容易給人老舊的印象。

「台北晶麒」社區目前屋齡不到10年，屬於區域內少有的大型新社區，房型以小坪數為主，近一年平均每坪76.5萬元、平均總價2,040萬元，憑藉相對親民的總價與生活機能，深受小資購屋族群的青睞。

位於萬華區青年公園周邊的「國光國宅」與「青年新城」，近一年各累計16戶與15戶交易，分別排名第5與第6。

陳金萍指出，國光國宅與青年新城皆鄰近青年公園，都是屋齡40年上下的國宅社區，社區周邊生活機能完善，同時還享有未來捷運萬大樹林線的交通機能。目前房價6-7字頭，吸引注重生活機能的首購或小家庭入主。

觀察十大熱銷住宅社區榜單中，除了萬華區的「國光國宅」與「青年新城」外，國宅社區還有「成功國宅」、「大直美堤花園」與「忠駝國宅」入列。

陳金萍分析，位於大安區的成功國宅以及信義區的忠駝國宅雖屋齡偏高，但地段佳、且坪數規劃符合家庭需求，加上房價相對於周邊的中古住宅親民，仍吸引許多有意購入精華地段房產的購屋族進駐。

至於中山區的大直美堤花園，位於大直重劃區，享有鄰近基隆河景觀與寬敞綠地，周邊生活圈發展成熟，社區屋齡約25年，屬於相對年輕的國宅社區，平均房價每坪74.9萬元，房價相對周邊豪宅聚落親民許多。

陳金萍表示，台北市國宅社區多位在開發成熟地段，擁有完善交通及生活機能，價格也相較周邊中古大樓來得親民，加上管理費便宜、公設比低，以及開放式中庭設計，相當適合家庭或銀髮族群居住，因此，吸引不少購屋民眾關注。