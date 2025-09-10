聽新聞
限貸令周年收成效 近一年房市交易量打八折、這都買氣潰散最多
央行的第七波信用管制，於今年9月屆滿一周年，台灣房屋根據六都地政局及內政部資料，以管制上路的去年9月為界，觀察第七波打炒房前後12個月的買賣移轉量變化，去年9月至今年8月六都的買賣移轉量不到22萬棟。
若與管制前12個月的近27.7萬棟相比，六都交易量銳減逾5.7萬棟、量能直接打八折；其中台南市量縮27.3%，減幅為六都之最，桃園市、台中市的表現則相對平穩，量縮不到兩成。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第七波信用管制不僅使第二屋限貸令擴及全台，上限還縮至五成，不只多屋族無處逃，自住換屋族也受到衝擊，若不是先賣後買，就只能「簽切結換成數」求暫時解套。
另外，張旭嵐指出，各大行庫為降低不動產放款集中度，也紛紛啟動自主管理放貸從嚴，許多民眾憂心貸款恐不如預期，因而暫緩購屋計畫，讓第七波信用管制後，全國房屋交易量都急踩剎車。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台南市先前受科技業發展大熱之惠，市場表現火熱，又適逢重劃區交屋潮，因此2023下半年到2024上半年，幾乎衝出了升格直轄市以來的最大量。
然而陳定中表示，買氣緩和後，台南市外圍區段因剛性需求不足，部分重劃區又因漲幅提前反應，在景氣降溫後買家追價意願低，使交易量大縮水。
