「太保勇士」下車 他600萬買房3年破千萬轉手

嘉義縣太保市近年房價快速上漲，外界看得心驚，但不少當地投資客仍然積極搶進，外界形容是「太保勇士」。實價資料顯示，不少「勇士」近來陸續下車出場，不少獲利可觀。

以位於高鐵嘉義站前、去年底完工交屋的「高鐵國際城」來說，根據實價資料，今年即有25筆轉手，全部獲利，獲利金額從數十萬元到數百萬都有。

其中今年7月有一筆轉手交易，為10樓戶，前屋主3年多前以601萬元買入，今年7月轉售，總價來到1,080萬元，獲利479萬元，單坪達37.74萬，創下嘉義縣新屋轉售每坪單價新高。

住商不動產企研室總監徐佳馨表示，嘉義太保雖有高鐵站，但先前房價波動不大，多在1字頭。一直到行政院2021年9月宣布在太保市設立嘉義科學園區後，房市開始起飛，不過當時房價從一字頭直接跳到一坪25萬上下二字頭，許多人認為大膽買進的人，最後恐淪為韭菜。

不過，去年初台積電（2330）宣布進駐嘉義科學園區後，太保房價快速走揚，預售房價很短時間就跳到三字頭。

徐佳馨表示，嘉義房價早期偏低，早先進場的人，如今轉手都有不錯獲利，尤其是去年台積電進駐之前買進的人，雖然當時太保房價普遍在二字頭，看似風險很高，但如今房價站穩三字頭，現在轉手多有二、三成以上獲利。

不過，如果是在台積題材發酵，站上三字頭以後才進場的人，現在轉手獲利空間就有限。徐佳馨表示，嘉義和台南、高雄相同，房市都是受惠科技題材，但嘉義資源不如直轄市，房價很難突破台南、高雄，相反的如果科技題材失靈，則會受到較大衝擊。