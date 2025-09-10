限貸令滿一年 六都交易減5.7萬棟、這都傷害最重

央行的第七波信用管制今年9月屆滿一週年，台灣房屋根據六都地政局資料，以管制上路的去年9月區分，去年9月至今年8月六都買賣移轉量，不到22萬棟，與管制前12個月近27.7萬棟相比，銳減逾5.7萬棟，量能直接打8折。

其中台南量縮27.3%，減幅為六都之最，桃園、台中的表現則相對平穩，量縮不到兩成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第七波信用管制不僅使第二屋限貸令擴及全台，上限還縮至5成，不只多屋族無處逃，自住換屋族也受到衝擊，若不是先賣後買，就只能「簽切結換成數」求暫時解套。

加上各大行庫為降低不動產放款集中度，紛紛啟動自主管理放貸從嚴，許多民眾憂心貸款恐不如預期，因而暫緩購屋計畫，所以第七波信用管制後，全台交易都急踩剎車，由六都交易量減兩成推算，估計全國的量縮幅度超過7萬棟。

台南市第七波打炒房前後12個月，量能萎縮高達27.3%，買氣萎靡較鮮明；桃園則小減5850棟，減幅12%為六都最輕微，台中量縮幅度也僅16.6%，表現為六都次佳。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台南先前受科技業發展大熱之惠，市場表現火熱，又逢重劃區交屋潮，因此2023下半年到2024上半年，幾乎衝出了升格直轄市以來的最大量。

然而熱潮緩和後，外圍區段剛性需求不足，部分重劃區又因漲幅提前反應，在景氣降溫後買家追價意願低，使交易量大縮水。

桃園、台中則因重劃區百花齊放，新案交屋潮輪番上演，加上桃園的中壢過嶺、觀音草漯、大園客運，台中的台中港特定區等新興重劃區，仍屬於2、3字頭的平價區段，對首購買盤具吸引力，因此買賣移轉表現相對平穩。

張旭嵐表示，近期政府為緩解房貸荒，已祭出政策調整，對首購、換屋等自住族群開大融資水龍頭，所以先前擔憂貸不滿而不敢進場的買家，可望慢慢出籠。