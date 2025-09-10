星展豪灑百萬大獎 邀卡友共逐環遊世界夢

星展銀行（台灣）信用卡「摘星計畫最終章」於九月隆重登場，星展卡友活動期間刷卡滿額即可享加碼回饋，最高累積回饋上看萬元刷卡金，還有機會獨得價值百萬旅遊兌換券！同時，星展結合「摘星計畫」打造一系列刷卡禮遇，涵蓋旅遊訂房、機票、購物、美食、追星與保險等多元優惠，全面延伸至生活各個面向。星展信用卡不只是支付工具，更是陪伴卡友探索精采、體驗極致生活的最佳夥伴。

星展信用卡年度最盛大的刷卡挑戰正式啟動！自9月1日至12月31日止，「摘星計畫最終章－環遊世界挑戰賽」以雙重任務開展，首先「挑戰1」任務中，卡友只要消費達檻且登錄活動，每月一般消費刷卡超過NT$2萬，超過部分即可享1％刷卡金回饋，最高可獲得NT$500刷卡金；每月刷滿NT$10萬再享NT$2,000刷卡金，月月最高可賺 NT$2,500刷卡金（每月名額均限量），活動期間最高累積NT$1萬的刷卡金回饋；「挑戰2」任務中，持星展信用卡任刷一筆一般消費，即有機會抽中價值NT$100萬的環遊世界旅遊大獎（共一組），一人獨享暢遊七大洲的旅遊兌換券，刷越多，抱回夢想之旅的機會就越高。

接下來教師節、中秋與國慶等連假將至，星展卡友於9月30日前在Agoda、Booking.com、Trip.com等平台刷卡訂房，除享最高15%現折優惠外，登錄活動再加碼6%刷卡金回饋（限量、每正卡人上限NT$600），總回饋最高達21%回饋。卡友註冊Mastercard travel rewards，並於日本迪士尼樂園，三井日本，韓國現代百貨、樂天世界主題樂園、韓際新世界免稅店等海外指定商店刷卡消費，滿額最高再享20%現金回饋。