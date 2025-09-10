公私協力最佳體現 寶高智慧園區獲卓越建設獎雙獎肯定

新北市經濟發展局興建的新店寶高智慧產業園區，在日前榮獲2025國家卓越建設獎「最佳施工品質類-卓越獎」與「最佳規劃設計類-特別獎」兩項大獎肯定。新北市經發局局長盛筱蓉10日率領團隊，在市政會議上將這份榮耀獻給市長侯友宜，與市府團隊共享喜悅。

盛筱蓉表示，寶高園區的成功是公私協力、專業執行的最佳體現。園區前身為新店第一公墓，為響應臺商回流政策與產業用地需求，經發局自2019年啟動開發，並在短短兩年內如期如質完工。與市府各機關、工程團隊台灣世曦、十匯建築事務所、根基營造、兆弘機電及華興建築事務所通力合作，堅持高標準的施工品質，按部就班地落實各項作業流程，展現團隊卓越的專業和執行力。不僅獲得「黃金級綠建築標章」、「銀級智慧建築標章」及「第21屆公共工程金質獎」，如今更再添兩座國家級大獎，展現團隊卓越的執行力與專業素養。

寶高智慧園區不僅是產業重鎮，更是實現「生產、生活、生態」三生共融理念的典範。園區內貼心設置便利商店、餐廳、公托中心等設施，滿足員工的日常與育兒需求，讓工作與生活緊密連結。同時，園區保留大面積的生態綠地，打破傳統工業區的冰冷印象，創造與周邊社區居民共享的友善環境。

寶高智慧園區自2021年完工以來，已吸引鴻海、特斯拉、Garmin等國內外大廠進駐，提供智慧交通、數位AI、資通光電及生技醫療等產業所需的研發與製造空間。經發局目前也同步啟動寶高一、二期報編作業，期望提供更多產業用地，吸引投資並創造更多就業機會，持續為新北市的經濟發展努力，打造「安居樂業」的幸福城市。