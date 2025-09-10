快訊

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

騰雲營收／8月逾7,000萬元 受惠泰國商用不動產布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

數位轉型領導廠商-騰雲（6870）10日公告集團8月合併營收超7,000萬元，年增近42%，創下單月史上第三高；2025年累積前8月營收約4.56億元、年增近23%，主要受益於泰國商業不動產新客戶前期訂單挹注，推升今年前8月海外營收佔比達42.6%。另，騰雲甫於8月底完成泰國子公司的設立。

騰雲董事長梁基文表示，看好泰國百貨商場、飯店及辦公大樓等商業不動產的蓬勃興盛，且騰雲具備服務海外客戶的深厚經驗。因此，設立子公司攜手當地策略夥伴進軍泰國商業不動產市場，協助客戶打造智慧場域，做為騰雲在全球指標案場，目標將泰國經驗輸出台灣及世界各國。預期泰國市場挹注騰雲集團2025年營收超過7%。

展望泰國市場後市，騰雲觀察，泰國的商業及旅遊觀光產業興盛，當地三星級以上的飯店超過9,000多家、2024年造訪的國際旅客超過3,500萬，接近疫情前3,900萬人次的峰值，推動泰國旅遊收入超過泰銖1.8兆（折新台幣1.5兆）。

官方數據顯示2024年零售市場規模達4.51兆泰銖，年增6.02%；專業機構估計同期零售銷售成長率高達15.0%，均優於東南亞國家平均水準。

總體而言，騰雲認為，旅遊回暖與數位化浪潮帶動營授業加速恢復，未來幾年預期仍將以年均4.5%左右速度成長。期待在泰國市場的加入後，幫助騰雲早日實現海內外營收各半的目標。

泰國 營收

延伸閱讀

大驚奇…8月出口超車南韓 年增34%

泰銖強升 央行管定了

「亞洲自然系度假地」Top 8！台灣「這1地」排行在前五

泰前總理塔信被判入獄、政壇復出夢碎 洪森補刀爆料「這張合照」成推手

相關新聞

環球晶董座徐秀蘭 出任台日半導體科技促進會首屆理事長

根據前駐日代表謝長廷的臉書揭露，台日半導體科技促進會已於近日正式成立，並選出環球晶（6488）董事長徐秀蘭為首屆理事長。

台灣國防產業展望看好 無人艇訂單大爆發！造船業者備受矚目

國防預算1,300艘無人艇訂單即將來了，如果暫定規劃五年內須陸續交船完畢，台船（2208）、龍德造船（6753）攻上漲停...

建商、企業獵安南區土地 信義房屋評氛圍「保守中帶樂觀」

台南市府舉辦市地重劃區土地標售，共標售安南區草湖寮段、九份子國安段，以及麻豆工業區共13標土地，最終有10標土地順利標出...

中市府將參加亞太永續博覽會 聚焦首創都市降溫策略

台中市參加亞太永續博覽會策展，9月11日至9月13日將在台北世貿中心一館精彩登場，台中展館以「幸福永續 富市台中」為主軸...

中市府將參加亞太永續博覽會 展現三大都市降溫策略

亞太永續博覽會9月11日至13日將在台北世貿中心一館登場，台中今年策展以「幸福永續 富市台中」為主軸，展現「引風、增綠、...

交易量腰斬、房價卻還在漲！解析房市五大實況 央行現階段不該鬆綁？

預售屋「解約潮」真的來了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。