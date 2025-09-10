騰雲營收／8月逾7,000萬元 受惠泰國商用不動產布局

數位轉型領導廠商-騰雲（6870）10日公告集團8月合併營收超7,000萬元，年增近42%，創下單月史上第三高；2025年累積前8月營收約4.56億元、年增近23%，主要受益於泰國商業不動產新客戶前期訂單挹注，推升今年前8月海外營收佔比達42.6%。另，騰雲甫於8月底完成泰國子公司的設立。

騰雲董事長梁基文表示，看好泰國百貨商場、飯店及辦公大樓等商業不動產的蓬勃興盛，且騰雲具備服務海外客戶的深厚經驗。因此，設立子公司攜手當地策略夥伴進軍泰國商業不動產市場，協助客戶打造智慧場域，做為騰雲在全球指標案場，目標將泰國經驗輸出台灣及世界各國。預期泰國市場挹注騰雲集團2025年營收超過7%。

展望泰國市場後市，騰雲觀察，泰國的商業及旅遊觀光產業興盛，當地三星級以上的飯店超過9,000多家、2024年造訪的國際旅客超過3,500萬，接近疫情前3,900萬人次的峰值，推動泰國旅遊收入超過泰銖1.8兆（折新台幣1.5兆）。

官方數據顯示2024年零售市場規模達4.51兆泰銖，年增6.02%；專業機構估計同期零售銷售成長率高達15.0%，均優於東南亞國家平均水準。

總體而言，騰雲認為，旅遊回暖與數位化浪潮帶動營授業加速恢復，未來幾年預期仍將以年均4.5%左右速度成長。期待在泰國市場的加入後，幫助騰雲早日實現海內外營收各半的目標。