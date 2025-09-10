台灣國防產業展望看好 無人艇訂單大爆發！造船業者備受矚目

國防預算1,300艘無人艇訂單即將來了，如果暫定規劃五年內須陸續交船完畢，台船（2208）、龍德造船（6753）攻上漲停；另外，防禦系統研發也是未來焦點，為升盤中也攻上漲停，來到147.5元，至於龍頭漢翔（2634）股價走勢較緩，一度來到68.7元，漲幅最高僅4%。

軍事防禦能量也是全新商機，防禦系統研發成為各國積極研發領域，成為9月18日台北國際航太暨國防工業展新亮點；為升（2231）無人機反制智慧感測產品設專區展出；台船漢翔年底有望發表全新研發防禦系統；台船新研發的「奮進魔鬼魚號」首度獲船級協會認證

根據法人分析，無人船是全新的市場商機，因為需求量太大，又有期間內要交訂單壓力；據悉，相關造船業者台船、龍德、中信造船都不會缺席；受惠於無人船訂單想像空間，台船、龍德等造船廠訂單有可能會塞爆，今天兩檔個股盤中直接攻上漲停亮燈鎖住。

台船今天盤中攻上漲停，來到28.2元，委買張數達到1.8萬張；龍德造船站上200元，股價來到203.5元，委買張數4330張。

國防工業展9月18日登場，台廠將面向全球搶單，對於國軍的無人載具需求，台灣供應鏈業者都將展出新型產品與技術；台船9月18日將發表殺手級應用FRP研發（纖維強化塑膠）「奮進魔鬼魚」，號稱史上最強無人船，即是瞄準海軍即將釋出來的無人船大訂，船體以FRP（纖維強化塑膠）製成，可有效因應台灣海峽的惡劣海象。

漢翔是國內唯一能生產飛機的業者，「系統整合」正是漢翔最擅長一件事，漢翔運用戰機的雷達技術經驗，全力投入高端的發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，目前已進入系統測試階段，預計最快今年底就會宣布。