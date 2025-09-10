建商、企業獵安南區土地 信義房屋評氛圍「保守中帶樂觀」

台南市府舉辦市地重劃區土地標售，共標售安南區草湖寮段、九份子國安段，以及麻豆工業區共13標土地，最終有10標土地順利標出，脫標率近77%。信義房屋在地房仲專家分析，相較上個月區段徵收區土地標售僅1筆以接近底價標出，此次脫標率較高，部分土地溢價率也較高，顯示建商態度「保守中帶有樂觀」；而近日行政院將銀行放款限制排除新青安，以支持青年首購的購屋需求，亦顯示未來房市走向趨於「微熱」，應也是保守中帶樂觀。

此次標售中，草湖寮段六標土地共標出三筆，其中一筆約470坪商業區土地，被京城建設以每坪82.2萬元標下，得標總價3.87億元，溢價率達28%；九份子國安段兩筆住六-1、住四-1用地則分別以53.88萬元、35.72萬元標出，溢價率分別有23%、2%。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，九份子重劃區發展至今約8、9年，其最大優勢在於與北區只有一橋之隔，且是北外環道起點，目前屋齡5年內新成屋成交單價約落在30萬初；草湖寮段屬商業區土地，又稱北安商業區、商60，被視為具商業副都心前景，今年初甫完成市地重劃工程，其北側「草湖寮重劃區」則是草湖段，屬住宅區。

張榮指出，京城建設以8字頭價格拿下草湖寮段商業區土地，主要是方便整合手中已持有的其他土地，而其餘兩標價格沒有特別高，且仍有三標土地流標，九份子國安段的脫標價格也屬合理，並未創高，顯示並非整體景氣上升，而是建商、企業主本身的布局與資產規劃，使此次標售結果顯得比前次來得好，整體來說，建商對大環境的態度仍是「保守中帶有樂觀」。

藉此推估區段房價未來發展，張榮認為，九份子國安段推案應該會在35萬至40萬元，草湖寮段則應該會在38 至45萬元左右。

張榮提醒，行政院將9月1日後的新青安申貸不受《銀行法》72-2條限制，從政策面可看出「房市不太可能更嚴峻」的訊號，雖不至於短期內大幅加溫，但預估將呈「微熱」；換言之，有剛需的購屋族，不妨把握現階段，部分屋主仍相對好溝通、有議價空間時多看屋，更有機會挑到心儀的房子。