中市府將參加亞太永續博覽會 聚焦首創都市降溫策略

台中市參加亞太永續博覽會策展，9月11日至9月13日將在台北世貿中心一館精彩登場，台中展館以「幸福永續 富市台中」為主軸，設計「幸福有感永續城市」及「引風、增綠、留藍」兩大展區，展示台中市的永續施政成果，及分享全國首創的都市降溫策略。

台中市政府希望藉由台中展館，結合教育性的互動遊戲，以輕鬆有趣的方式，了解台中市永續施政理念，並從日常生活落實減碳行動，歡迎民眾一同參與。

永續低碳辦公室執行長李逸安指出，亞太永續博覽會為全國最大的永續展覽，設置十大主題展區，內容涵蓋永續生活、永續解方、永續觀光、永續金融、永續醫療、永續教育、永續金融、永續國際、永續建築、永續人才與永續生態圈，匯聚中央與地方政府、企業、學校及非營利組織等各領域的永續行動成果。

台中市透過每年參與亞太永續博覽會，除分享在聯合國17項SDGs目標的實踐成果，更希望藉此與各界交流，將永續推動的創新視野與經驗帶回台中，讓永續治理更加精進。

永續低碳辦公室指出，展覽以台中市永續施政願景「幸福永續 富市台中」為主軸，由聯合國永續發展17項SDGs目標，延伸各項永續治理策略，包含在經濟、社會及環境永續面向的亮點政策與成果，以及淨零六大關鍵策略，展現台中邁向永續淨零轉型的前瞻視野與實踐力。

李逸安表示，全球極端氣候加劇，都市熱島效應愈發嚴峻，此次展覽更聚焦於全國首創「引風、增綠、留藍」都市降溫策略，向各界展現台中都市降溫成果。

在「引風」策略方面，展示引風種樹，公私協力推動宜居建築，打造都市風廊；「增綠」策略方面，展示台中綠空廊道城市綠帶及「台中綠肺」中央公園的建置成果，推動「綠肺之心 共融之城」永續行動方案，更獲得「2025亞太暨台灣永續行動獎」2項金獎殊榮，成果備受國內外肯定。

「留藍」策略方面，以水環境營造涵養水源，強化都市藍帶系統延續性，降低熱島效應，展區呈現葫蘆堆圳及軟埤仔溪水環境改善成果，並且軟埤仔溪水環境改善亦獲得「2025亞太暨台灣永續行動獎」銅獎肯定，顯見水環境營造的卓越成效。

為提升民眾對永續行動的認同與投入，展覽特別設計多項有趣好玩的互動體驗遊戲。透過包括互動遊戲「永續大富翁」、「發電自行車」及「我的減碳日記」，可以在輕鬆愉快的氛圍中，認識聯合國永續發展目標與台中永續行動成果，並將減碳行動融入日常生活。

永續低碳辦公室表示，凡是完成互動遊戲體驗者，即可獲得限量的宣導品，數量有限，送完為止。