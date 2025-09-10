理律創所一甲子！將辦研討會跨界對話開啟永續與法治新篇章

理律法律事務所創所60周年，將於9月25日至26日於政大公企中心盛大舉辦「永續發展－從法制到法治 以臻良制」研討會。屆時將邀集產、官、學嘉賓齊聚，聚焦永續發展與法治建設的未來藍圖。

研討會當日上午特別邀請前副總統蕭萬長蒞臨開幕致詞，並由理律資深合夥人陳長文律師以「永續之路，始於法制，成於法治，臻於良制」為題發表專題報告。隨後，陳長文律師將主持總主題論壇，與前行政院長陳冲、前司法院副院長蘇永欽、和碩董事長童子賢及聯合報執行董事項國寧等貴賓展開跨界對話，深入剖析法制到法治在永續發展中的角色。

兩日議程涵蓋爭端處理、智慧財產權、能源轉型、金融創新與公司治理等多元議題。

首日下午將聚焦新世代智慧財產布局，探討如何透過前瞻性策略結合法律與治理，強化企業競爭優勢；「爭端處理與永續發展」場次則將從憲法、刑事、公法與私法的多角度，分析法治如何促進社會進步。

第二日安排「能源政策與永續發展」論壇，邀請能源主管機關代表與再生能源產業先進，聚焦台灣能源轉型的政策與挑戰；「金融創新與永續發展」場次將探討碳交易與綠色金融工具的實務應用；「企業治理與永續發展」則關注企業在永續發展的法遵風險與挑戰，提供具體法律洞見與解方。

自1965年創立以來，理律法律事務所始終深耕中華民國台灣地區經濟與法治發展的重要進程。迎來六十周年之際，理律透過本次研討會，不僅回顧歷程，更以「法律推動良制」為核心理念，展現結合國際視野與在地實務的承諾，並推動跨領域合作，持續深化永續、治理、能源與金融等關鍵議題的法律實踐。

理律表示，誠摯邀請各界先進共襄盛舉，共同展望中華民國台灣地區法治與產業、社會整體環境在下個甲子面臨的機會與挑戰。