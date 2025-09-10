振宇五金營收／8月2.05億元、年增7.9%

振宇五金（2947）公告8月合併營收達新2.05億元，較去年同期成長7.9%；累計前八月合併營收達15.13億元，年增6.93%，展現穩健成長力道。公司表示，在颱風修繕需求、會員經濟與數位通路帶動下，繳出亮眼成績。

振宇五金表示，由於8月中旬楊柳颱風來襲，全台多地建物及農業受損慘重，帶動修繕需求增加，其中以「油漆防水」類別增加高居第一名，月增達9.56%，而北區及南區營收均呈現雙位數成長。適逢9月進入農曆民俗月，雖然大型裝修計畫普遍延後，但修繕、防颱補強與節能燈具汰換等結構性需求依舊穩健，為營運提供穩定支撐。

在營運布局方面，振宇五金持續加速展店，9月27日將迎來桃園大溪店，全台門市數達89間，採用第六代店型設計，優化動線並結合社區修繕課程，深化在地服務。在線上通路方面，公司同步強化數位布局，經營Momo、蝦皮、Uber等平台，並導入官方購物車ALD SHOP，打造「線上＋線下」成長引擎，持續透過雙軌並進策略推動營收成長。

在數位經營方面，振宇五金數位化經營成效持續放大，7月會員營收突破1.23億元，占比達60%，年增7.83%。會員總數達64萬人，較去年同期成長16.36%。展望9月底至10月，中秋檔期將成為新一波催化劑，烤肉器具、戶外休閒與居家布置商品買氣可望同步升溫，再加上公司祭出按摩椅與iPhone 17等多項大獎促銷，預期將進一步推升營收表現，帶動第3季業績更趨穩健。