中市府將參加亞太永續博覽會 展現三大都市降溫策略

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市參加亞太永續博覽會策展，9月11日至9月13日在台北世界貿易中心一館登場。圖／台中市政府提供
台中市參加亞太永續博覽會策展，9月11日至9月13日在台北世界貿易中心一館登場。圖／台中市政府提供

亞太永續博覽會9月11日至13日將在台北世貿中心一館登場，台中今年策展以「幸福永續 富市台中」為主軸，展現「引風、增綠、留藍」都市降溫策略，透過有趣的互動遊戲，讓民眾了解台中永續施政理念，並從日常生活落實減碳行動。

亞太永續博覽會為全國最大的永續展覽，設置十大主題展區，內容涵蓋永續生活、永續解方、永續觀光、永續金融、永續醫療、永續教育、永續金融、永續國際、永續建築、永續人才與永續生態圈，匯聚中央與地方政府、企業、學校及非營利組織等各領域的永續行動成果。

永續低碳辦公室指出，台中每年參與亞太永續博覽會展覽，今年以台中市永續施政願景「幸福永續 富市台中」為主軸，由聯合國永續發展17項SDGs目標，延伸各項永續治理策略，包含在經濟、社會及環境永續面向的亮點政策與成果，以及淨零六大關鍵策略，展現台中邁向永續淨零轉型的前瞻視野與實踐力。

永續低碳辦公室執行長李逸安說，全球極端氣候加劇，都市熱島效應愈發嚴峻，此次展覽聚焦於「引風、增綠、留藍」都市降溫策略，「引風」策略展示引風種樹，公私協力推動宜居建築，打造都市風廊；「增綠」策略則展示台中綠空廊道城市綠帶及中央公園的建置成果。

另外，「留藍」策略方面，展區呈現葫蘆堆圳及軟埤仔溪水環境改善成果，以水環境營造涵養水源，強化都市藍帶系統延續性，降低熱島效應。

