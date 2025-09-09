百貨周年慶大戰開打 廣三SOGO 30周年慶9月18日登場 日本展抽福岡機票

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
廣三SOGO自9月18日至10月16日舉辦30周年慶，9月11日起VIP預購登場。記者宋健生/攝影
廣三SOGO自9月18日至10月16日舉辦30周年慶，9月11日起VIP預購登場。記者宋健生/攝影

全台百貨周年慶促銷大戰，台中大遠百、中友、廣三SOGO「百貨三強」本月18日同步開戰，9月10日起VIP預購會將陸續登場！其中，廣三SOGO迎來30周年慶，自9月18日至10月16日舉辦周年慶促銷活動，祭出周周來店禮、日本展抽福岡機票，9月11日至9月17日率先推出VIP預購會暖身。

廣三SOGO百貨店長尤榮川指出，今年30周年慶以「Run to 30」為主題，攜手知名插畫家李翰（Han Lee）「舉牌小人」的創作者，以鮮明色彩與溫暖手繪風格，傳達廣三SOGO陪伴消費者30年、奔向未來的意象。

今年周年慶集結超值回饋、限量來店禮、銀行滿額抽獎、日本九州特展抽機票及豪華家電贈品等，第一波業績目標拚9億元、年增10%。

尤榮川表示，廣三SOGO在新光三越台中店停業的外溢效應下，今年前八月營收35.4億元、年增7.4%，樂觀預估全年營收目標挑戰50.4億元，年增4%。

尤榮川同時提到，集團位於台中高鐵特定區的「D-ONE第一大天地」購物中心，目前鋼構工程已架設到地上4層，預計今年底上梁，力拚2026年底完工，2027年開幕營運。

隨著百貨周年慶促銷大戰開打，廣三SOGO表示，30周年慶有五大亮點，包括滿千送百，全館消費滿3,000送紅利點數600點；化妝品滿2,000送400點、9月18日至9月29日滿萬再加送紅利點數800點；大家電、名品／珠寶單樓層滿5,000送紅利點數1,000點；APP會員獨享加碼送，全館滿12萬再送1,800元電子商品禮券。

此外，廣三SOGO周年慶周周限量來店禮9月11日起陸續登場，贈品包括輕巧側背包、摺疊蛋捲桌、雙層旅行袋、冰壩杯、雙層餐盒等，好禮周周換；9月11日（VIP預購）單筆滿2,000送輕巧側背包（限量3,000份）；9月18日單筆滿1,000送摺疊蛋捲桌（限量2,000份）；9月25日單筆滿1,000，送雙層旅行袋（限量1,500份）。

10月2日單筆滿1,000送雙飲冰壩杯（限量1,500份）；10月9日單筆滿1,000送雙層餐盒（限量1,000份）。APP金級／鑽石級會員再享10月10日當日限定，單筆滿1萬送席伊麗活力枕（限量50份）。

此外，即日起至9月22日的日本美食物產展九州特集，首次引進7家台灣初登場、17家台中初登場品牌，當日於日本展消費滿500元，可抽台灣虎航（6757）日本福岡來回機票（含30kg行李、機上餐、舒適座位）。

