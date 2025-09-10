快訊

大陸反內卷 台玻：跟進調整售價

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

身為台灣最大、也是唯一西進中國大陸成為當地前三大玻璃業者的台玻（1802）表示，在大陸政府反內卷政策啟動下，當地市場會愈來愈好，接下來玻璃市場會重回供需常軌，台玻會依當地政策，跟進調整產品售價。

目前台玻在全球平板玻璃市場為前十大廠商，在大陸平板玻璃市場則位居前三大；台玻指出，由於中國大陸房市房地產市場不景氣，加上當地玻璃市場供過於求，產業陷入殺價競爭的紅海市場，當地平板玻璃價格也沒有很好，而台玻擁有產品技術優勢，面對價格戰上、自身競爭不會太深，不過在當地政府反內捲政策推動下，認為接下來玻璃價格會愈來愈好。台玻指出，因自身在產品有技術優勢，加上中國大陸反內捲政策推行，有利平板玻璃、玻纖布價格趨於正常發展，整體來看，今年台玻集團營運有機會損益兩平。

對於後續大陸市場發展，台玻指出，這波大陸房市表現不佳，但空屋預計兩年就可消化完畢，加上當地政府救市措施不斷釋出，以及政府希望年輕人買得起房、14億人口也持續增加之下，認為明後年大陸房市將優於今年。

台玻認為，2026、2027年當地平板玻璃市場優於今年，台玻明、後年營運確定比今年好。

平板 房市

