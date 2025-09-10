玻纖布新一波漲價 動了…台廠報價可能跟著走揚

大陸反內卷擴大，玻纖布喊漲牽動台鏈。AI伺服器需求持續擴大，加上大陸反內卷擴大到玻纖族群，大陸玻纖布五大龍頭企業近日聯合發表「反內卷」聲明，後續並喊漲玻纖布相關產品，業內預期，恐牽動台鏈產品報價。

大陸玻纖行業持續推進反內卷，包括山東玻纖在內等龍頭業者近期開啟新一輪漲價。分析認為相關舉措有望帶動行業獲利改善。有業者指出，大陸是玻纖布生產重鎮，漲價也可能牽動台廠報價，而高階產品仍看實際AI用板需求。

受到大陸玻纖布產品喊漲的訊息牽動，昨（9）日台廠玻纖、銅箔（基板）相關族群均有一波漲勢，其中，指標玻纖布生產廠包括富喬（1815）、德宏收在漲停價，大廠台玻盤中漲停打開，單日爆出逾26萬張大量，收盤漲幅仍逾9%。此外，銅箔生產廠金居也收在255.5元的漲停價位。

9月5日中國玻璃纖維工業協會與巨石集團、泰山玻纖、國際複材、山東玻纖、長海股份等五大玻纖企業聯合發布《關於玻纖及製品行業反對「內卷式」競爭，共同維護公平有序競爭環境的倡議書》，提出堅決抵制以低於成本的價格開展惡性競爭、科學論證新建及改擴建玻璃纖維紗生產項目，根據市場供需實際情況合理安排投產進度。

此前，山東玻纖5日發布「復價告知函」，宣布即日起對直接紗、採光板專用紗、短切氈專用紗等相關產品每噸價格上調5%～10%不等。由於玻纖布為銅箔基板的主要材料之一，在中國大陸玻璃、玻纖產業反內卷，並對直接紗、採光板專用紗等產品上調5%～10%價格下，玻纖產品價格喊漲，是否會進一步推升原就供不應求的高階玻纖布價格再走高，值得持續觀察。

AI浪潮襲來，台灣最大玻璃業者台玻靠著低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）玻纖布等三款產品，在通過CCL客戶認證後，成為打入輝達供應鏈的台廠。

惟目前高階玻纖布供不應求，市場缺貨潮擴大，最快2026年台玻、日東紡新產能投產，這波高階玻纖布需求才有望緩解；台玻評估，2025年集團在高階玻纖布市占率有望突破三成，目標2026、2027年市占率能挑戰40%~45%。

大陸低階玻纖布不再殺價，引發聯想，不過也有部分業內人士認為，台廠高階材料皆早已漲過，不會再有所謂高階要跟進大陸低階漲價的問題。業界表示，高階產品仍看實際AI用板需求。