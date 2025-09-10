興達電廠驚傳爆炸 事故原因調查中 視復原情況恐牽動明年供電

高雄市永安區興達火力發電廠昨（9）日晚間8時5分左右驚傳爆炸，台電說明，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，立即通報消防隊進場協助滅火，電廠人員均安全，將詳細調查事故原因。

興達新2號機原預計今年年底要完成測試、並上線，因昨日發生起火意外，恐將影響今年底商轉時程。台電強調，今年秋天至年底供電無虞，惟興達新2號機上線時程，須視事故影響而定。換言之，若事故復原情況難度高，延遲上線時間，影響的會是明年供電。

經濟部表示，台電董事長曾文生第一時間趕往興達電廠了解實際情形。據台電說明，興達新2號機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，此次事件不影響既有機組運轉及供電狀況。

值得關注的是，台電原訂今年2月要上線、接替核三廠2號機除役的興達新1號機，至今還在測試階段，也就是說，興達新1號機上線時程已推遲半年之久，現在興達新2號機疑因天然氣外洩發生火災，上線時程勢必也會拖延。此外，新1號機是否受到昨日新2號機火災波及，也令人擔憂。