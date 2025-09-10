美國子公司被詐…奈米醫材損失4,600萬元 上半年獲利恐吐光

上櫃生技公司奈米醫材（6612）旗下重要子公司AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US）遭遇詐騙事件，因遭冒名發送虛假電子郵件，導致應收的現金股利匯入假帳號，金額高達142.5萬美元（約新台幣4,600萬元）。

對於此次罕見的台灣企業在美子公司遭詐騙事件，奈米醫材昨（9）日表示，已通報銀行及美國聯邦調查局（FBI），目前正持續追查資金流向，最終損失金額仍待調查釐清。

據了解，若該受詐帳款最終無法追回，奈米醫材恐需在下半年認列詐騙損失。以奈米醫材上半年稅後純益3,030.7萬元計算，若損失確定，相當於上半年獲利將全數被吞蝕。

奈米醫材說明，事件源於另一重要子公司MILLENNIUM BIOMEDICAL, INC.（MBI）於8月20日董事會決議發放現金股利150萬美元，其中，奈米醫材獲配7.5萬美元，ASTVC-US則應收142.5萬美元。不過，MBI在匯款確認過程中，因收到遭冒名偽造的電子郵件，依照該郵件指示將142.5萬美元匯入假帳號，事後經確認才發現遭遇詐騙。

奈米醫材指出，MBI已於8月24日發出匯款確認信件，但ASTVC-US並未收到該封郵件，隔日MBI收到的回覆則為遭冒名之虛假帳號資訊。目前相關款項已遭提領，銀行端正追查資金流向，美國FBI亦已受理調查。公司坦言，若無法追回，預估最大損失將達142.5萬美元，且無保險理賠可覆蓋。

ASTVC與MBI皆為奈米醫材百分之百持股子公司，其中，ASTVC位於美國東岸麻州，MBI則位於美國西岸加州。據悉，兩家公司過往直接往來不多，才會在匯款確認過程中留下漏洞。

此案也在市場引發高度熱議，懷疑是否涉及「內鬼」。對此，奈米醫材強調，櫃買中心已深入公司查核，公司亦提出相關佐證資料，研判是駭客攔截信件所致，而非內部人員因素。

奈米醫材強調，將全力配合調查，並檢討內部控管程序，強化防範詐騙郵件的教育訓練及應變措施，以降低類似事件再度發生風險。