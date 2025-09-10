志聖18億標下水湳園區土地 坪價112萬 寫區域新高

台中市政府昨（9）日舉辦第三次土地標售，標脫率連三次低於二成。不過此次最大亮點是水湳經貿園區逢大段，是本次標售的「地王」，由半導體設備大廠志聖（2467）以18.23億元、每坪單價逾112萬元標下，志聖表示，將打造具備前瞻戰略意義的營運與研發基地。

此次志聖標下位於水湳經貿園區逢大段21地號、面積1,622.53坪，以貼近底價出手，每坪單價112.4萬元，單價創區域新高。

志聖公告，規劃投入18.23億元，結合現有台中1,500坪廠地，增購1,622.53坪土地，新的基地整體建坪規模可達7,000坪以上，將打造具備前瞻戰略意義的營運與研發基地。

志聖強調，新基地座落於水湳經貿園區，緊鄰逢甲大學共善樓，公司未來將透過產學合作，深化人才與技術交流，形塑中部半導體與先進製造的創新聚落。

展望未來，新基地將發展為「中區營運中心+技術研發基地+半導體工程人才培訓中心+客戶製程Lab」，整合營運、研發與教育功能，形成具備完整價值鏈的區域據點，並以此為基礎，邁向百億營收的戰略目標。

台中市政府此次共釋出173筆土地，總底價約227億元，計有41封標單參與34筆土地競標，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，整體溢價率近1.3%，標脫總金額41.4億元，是近期低點，尤其標脫率連三次低於二成，顯示信用管制緊箍咒仍在。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，政府打炒房「打住不打工商」，加上國內半導體產業發展持續暢旺，讓大廠擴廠投資與籌設新據點的態度積極。

而逢大段21地號地目為「第二種創新研發專用區」，開發定位以產業的招商引資為重點，加上三面臨路的千坪素地可遇不可求，因此吸引志聖購地布局。