快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

10分鐘內就爆炸！台電董座證實天然氣外洩釀災 興達廠區內火場「全黑」

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

志聖18億標下水湳園區土地 坪價112萬 寫區域新高

經濟日報／ 記者宋健生尹慧中／台中、台北報導
志聖以18.23億元標下的水湳經貿園區逢大段21地號土地，靠近台中超巨蛋預定地。記者宋健生／攝影
志聖以18.23億元標下的水湳經貿園區逢大段21地號土地，靠近台中超巨蛋預定地。記者宋健生／攝影

台中市政府昨（9）日舉辦第三次土地標售，標脫率連三次低於二成。不過此次最大亮點是水湳經貿園區逢大段，是本次標售的「地王」，由半導體設備大廠志聖（2467）以18.23億元、每坪單價逾112萬元標下，志聖表示，將打造具備前瞻戰略意義的營運與研發基地。

此次志聖標下位於水湳經貿園區逢大段21地號、面積1,622.53坪，以貼近底價出手，每坪單價112.4萬元，單價創區域新高。

志聖公告，規劃投入18.23億元，結合現有台中1,500坪廠地，增購1,622.53坪土地，新的基地整體建坪規模可達7,000坪以上，將打造具備前瞻戰略意義的營運與研發基地。

志聖強調，新基地座落於水湳經貿園區，緊鄰逢甲大學共善樓，公司未來將透過產學合作，深化人才與技術交流，形塑中部半導體與先進製造的創新聚落。

展望未來，新基地將發展為「中區營運中心+技術研發基地+半導體工程人才培訓中心+客戶製程Lab」，整合營運、研發與教育功能，形成具備完整價值鏈的區域據點，並以此為基礎，邁向百億營收的戰略目標。

台中市政府此次共釋出173筆土地，總底價約227億元，計有41封標單參與34筆土地競標，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，整體溢價率近1.3%，標脫總金額41.4億元，是近期低點，尤其標脫率連三次低於二成，顯示信用管制緊箍咒仍在。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，政府打炒房「打住不打工商」，加上國內半導體產業發展持續暢旺，讓大廠擴廠投資與籌設新據點的態度積極。

而逢大段21地號地目為「第二種創新研發專用區」，開發定位以產業的招商引資為重點，加上三面臨路的千坪素地可遇不可求，因此吸引志聖購地布局。

志聖 半導體

延伸閱讀

彰化員林火車站「酥油燈大道」農曆7月點燈好詭異 公所回應了

台南科技產業專區開發啟動 預定115年底開工

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

「台南科技產業專區」啟動開發 補足南科半導體上游產業鏈缺口

相關新聞

美國子公司被詐…奈米醫材損失4,600萬元 上半年獲利恐吐光

上櫃生技公司奈米醫材旗下重要子公司AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US）遭遇詐騙事件，因遭冒名發送虛...

專家教戰反詐 企業落實「零信任」

奈米醫材子公司現金股利4,600萬遭詐騙，引發市場關注。資安專家表示，該案件應該是駭客透過商業電子郵件（EBC）入侵，這...

興達電廠驚傳爆炸 事故原因調查中 視復原情況恐牽動明年供電

高雄市永安區興達火力發電廠昨（9）日晚間8時5分左右驚傳爆炸，台電說明，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時...

玻纖布新一波漲價 動了…台廠報價可能跟著走揚

大陸反內卷擴大，玻纖布喊漲牽動台鏈。AI伺服器需求持續擴大，加上大陸反內卷擴大到玻纖族群，大陸玻纖布五大龍頭企業近日聯合...

大陸反內卷 台玻：跟進調整售價

身為台灣最大、也是唯一西進中國大陸成為當地前三大玻璃業者的台玻表示，在大陸政府反內卷政策啟動下，當地市場會愈來愈好，接下...

台中大遠百競逐百貨店王 周年慶今天起跑 中友、廣三緊接在後

台中新光三越因氣爆停業近七個月，中部各家百貨同業受惠外溢效益，業績同步成長。台中大遠百累計今年前八月營收達147億元、年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。