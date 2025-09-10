快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

10分鐘內就爆炸！台電董座證實天然氣外洩釀災 興達廠區內火場「全黑」

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

華固北士科商辦 開紅盤

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華固（2548）北士科百億商辦大案開紅盤。華固昨（9）日公告，「華固創匯園區」出售房屋16戶，合計2,388.28坪、車位40個，總金額17.73億元，每坪單價約70萬元，買方為叡揚資訊，預計處分利潤率約22%至24%。

「華固創匯園區」已動工，為華固規模最大的商辦案，該案位在北投路一段及公館路口，總銷約317億元，基地面積約6,247坪，總樓地板面積逾6.3萬坪，規劃興建四棟大樓，地上27層、地下四層，共409戶，預計2028年完工。

華固近年積極布局商辦與住宅兩大策略，目前手上商辦案還有總銷132億元的南港「華固中央置地」、總銷79億元大直「華固時代置地」等。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，以華固布局的商辦看，交通位置條件都不錯，「華固創匯園區」可受惠輝達總部效應；另外，不少大型科技業者如華碩等深耕北投一帶，對科技業說並不陌生。

華固 商辦

延伸閱讀

拆公館圓環倒數..民團持續抗議 蔣萬安曝最優先考量

拆公館圓環北市秘密武器「公館專案監控」視車流調號誌

拆公館圓環...施工期羅斯福平面增百輛公車 北市4大因應

商辦需求空間超過百萬坪 內科、南港、北士科為三大重點園區

相關新聞

美國子公司被詐…奈米醫材損失4,600萬元 上半年獲利恐吐光

上櫃生技公司奈米醫材旗下重要子公司AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US）遭遇詐騙事件，因遭冒名發送虛...

專家教戰反詐 企業落實「零信任」

奈米醫材子公司現金股利4,600萬遭詐騙，引發市場關注。資安專家表示，該案件應該是駭客透過商業電子郵件（EBC）入侵，這...

興達電廠驚傳爆炸 事故原因調查中 視復原情況恐牽動明年供電

高雄市永安區興達火力發電廠昨（9）日晚間8時5分左右驚傳爆炸，台電說明，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時...

玻纖布新一波漲價 動了…台廠報價可能跟著走揚

大陸反內卷擴大，玻纖布喊漲牽動台鏈。AI伺服器需求持續擴大，加上大陸反內卷擴大到玻纖族群，大陸玻纖布五大龍頭企業近日聯合...

大陸反內卷 台玻：跟進調整售價

身為台灣最大、也是唯一西進中國大陸成為當地前三大玻璃業者的台玻表示，在大陸政府反內卷政策啟動下，當地市場會愈來愈好，接下...

台中大遠百競逐百貨店王 周年慶今天起跑 中友、廣三緊接在後

台中新光三越因氣爆停業近七個月，中部各家百貨同業受惠外溢效益，業績同步成長。台中大遠百累計今年前八月營收達147億元、年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。