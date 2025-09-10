華固北士科商辦 開紅盤

華固（2548）北士科百億商辦大案開紅盤。華固昨（9）日公告，「華固創匯園區」出售房屋16戶，合計2,388.28坪、車位40個，總金額17.73億元，每坪單價約70萬元，買方為叡揚資訊，預計處分利潤率約22%至24%。

「華固創匯園區」已動工，為華固規模最大的商辦案，該案位在北投路一段及公館路口，總銷約317億元，基地面積約6,247坪，總樓地板面積逾6.3萬坪，規劃興建四棟大樓，地上27層、地下四層，共409戶，預計2028年完工。

華固近年積極布局商辦與住宅兩大策略，目前手上商辦案還有總銷132億元的南港「華固中央置地」、總銷79億元大直「華固時代置地」等。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，以華固布局的商辦看，交通位置條件都不錯，「華固創匯園區」可受惠輝達總部效應；另外，不少大型科技業者如華碩等深耕北投一帶，對科技業說並不陌生。