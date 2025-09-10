快訊

食農創生 好食好事力挺青農

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
頂新和德基金捐助人代表魏應充（左二）化身業師，赴好食好事輔導的食農創生團隊「新和春醬油廠」，交流古法乾式醬油釀造工藝。好食好事基金會／提供
頂新和德基金捐助人代表魏應充（左二）化身業師，赴好食好事輔導的食農創生團隊「新和春醬油廠」，交流古法乾式醬油釀造工藝。好食好事基金會／提供

頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會昨（9）日舉行「食農創生計畫」訪視活動，捐助人代表魏應充親自走訪百年醬油廠「新和春醬油工廠」及「路葡萄莊園」，以「業師」身分提出經營解方，希望協助返鄉青年找到突破的方向。

魏應充此行首站來到創立於1921年的「新和春醬油」，現任負責人是第四代傳人張又升，十年前從航太系畢業後，毅然返鄉接手阿祖傳下來的百年手工醬油廠，堅持遵循古法乾式釀造工藝釀造具有傳統「醍醐味」的醬油，但對於如何行銷較沒有概念，他認為，「魏董與團隊到訪，帶來很多新思維」。

魏應充等人隨後前往埔心的「路葡萄莊園」。第三代黃俊仕十多年來投入建置自動化溫室系統，已穩定產量並推動觀光，更打造出400公尺葡萄藤隧道吸引遊客。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助，自2022年推動「食農創生計畫」以來，已輔導28家青年團隊，完成84場專屬輔導與360人次培訓，協助籌募資金逾489萬元，達成率達226%。今年度更以「食農新四力」為題，協助入圍的八組團隊完成產品開發與銷售循環，涵蓋傳統工藝、智慧農業、品牌再造等領域，為台灣食農創新注入強勁動能。

魏應充表示，青農返鄉經營能否成功，取決於市場機會與成本結構，好食好事基金會也在思考如何結合彰化旅遊，協助團隊拓展市場。集團也可透過經驗分享，在包裝設計與產品行銷上與青農交流，幫助青年返鄉投入，帶動地方創生。

另外，魏應充觀察到氣候變遷對產業帶來的挑戰，以及線上銷售對青農團隊行銷的迫切性。以這次參訪的葡萄園為例，颱風造成設施嚴重受損，導致苗木無法下種，反映出高經濟作物在生產上對設施依賴甚深，未來需透過更完善的設施支持，並在與政府的溝通中尋求協助，以保障產業發展。

好食好事基金會董事長楊瑞昌表示，好食好事計畫至今已是第四年，每一年都會在各地挑選具潛力的食農團隊進行輔導。過去有許多地方農業多半是延續傳統，較為保守，未能充分發揚光大，在透過計畫的支持下，讓這些團隊能夠逐步展現特色。

他強調，好食好事不只是單點支持，而是將不同屆別的隊友串連在一起，互相交流、資源整合，大家就能共同推廣，甚至在節慶時組合成禮盒。這樣的合作讓1加1大於2，並形成長遠的共創力量。而最重要的價值則是讓彼此在溫暖、親切的氛圍中，攜手共同創造未來。

好食好事基金會秉持「更透明、更健康、更永續」的理念，期盼達成「處處有好食」的願景。透過捐助人代表的親身指導與計畫推動，不僅點亮青創團隊的前行之路，更為台灣食農產業開啟永續發展的新篇章。

