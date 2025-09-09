百協黃晴雯成立功能小組 應對零售碳盤查與人力挑戰

中華民國百貨零售企業協會新任理事長黃晴雯今天表示，百協盼擔任政府制定零售相關政策時的智庫角色，她上任後已成立產業發展小組、產業培力小組，應對當前零售業碳盤查、人力不足等挑戰。

黃晴雯指出，台灣全年經濟成長預估4.45%，主要由AI相關產業出口帶動，但民間消費成長低迷，其中零售業更是負成長；不過，接下來進入百貨週年慶旺季，政府將普發新台幣1萬元，秋冬季商品也不會有大幅漲價，以及週年慶優惠加持，預期此次普發現金使用在消費比例會高於過往3成。

另一方面，她表示，隨著川普關稅滾動修正後已趨穩定，明年科技業營收可期，將帶動股利發放、薪資調整，明年可支配所得有望增加，也對百貨零售是利多。

黃晴雯不諱言，零售每年都會遇到不同景氣考驗，因此重點在強健公司體質，為此，百協今年將化被動為主動，扮演政府智庫角色，提供百貨零售相關政策制定參考。

她說明，具體作法包含成立產業發展小組，瞄準產業發展所面對議題，例如政府將開始徵收碳費，服務業也展開大規模碳盤查，估有2萬零售店點要盤查，已和經濟部初步聯繫，將協助整合百貨情況，最後提供環境部參考。目前小組成員包括SOGO、遠百、新光三越、微風、漢神、台北101等。

她指出，過去在相關政策執行上較為窒礙難行部分，像是溫度設定、一例一休等，均會和政府相關單位溝通，讓政策美意能真正實踐。

百協也成立產業培力小組，盼解決百貨業人力不足困境，小組成員包括SOGO、漢神、台北101、新光三越、微風、巨城等。

黃晴雯表示，主要推動工作是將徵才管道延伸至校園，包含實施產學合作，中長期則希望建立零售學程模組，讓學生在學階段就能有認識產業機會，畢業後即可立刻與就業對接，藉此降低零售人才流動率與訓練成本。