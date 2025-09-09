快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

百協黃晴雯成立功能小組 應對零售碳盤查與人力挑戰

中央社／ 台北9日電

中華民國百貨零售企業協會新任理事長黃晴雯今天表示，百協盼擔任政府制定零售相關政策時的智庫角色，她上任後已成立產業發展小組、產業培力小組，應對當前零售業碳盤查、人力不足等挑戰。

黃晴雯指出，台灣全年經濟成長預估4.45%，主要由AI相關產業出口帶動，但民間消費成長低迷，其中零售業更是負成長；不過，接下來進入百貨週年慶旺季，政府將普發新台幣1萬元，秋冬季商品也不會有大幅漲價，以及週年慶優惠加持，預期此次普發現金使用在消費比例會高於過往3成。

另一方面，她表示，隨著川普關稅滾動修正後已趨穩定，明年科技業營收可期，將帶動股利發放、薪資調整，明年可支配所得有望增加，也對百貨零售是利多。

黃晴雯不諱言，零售每年都會遇到不同景氣考驗，因此重點在強健公司體質，為此，百協今年將化被動為主動，扮演政府智庫角色，提供百貨零售相關政策制定參考。

她說明，具體作法包含成立產業發展小組，瞄準產業發展所面對議題，例如政府將開始徵收碳費，服務業也展開大規模碳盤查，估有2萬零售店點要盤查，已和經濟部初步聯繫，將協助整合百貨情況，最後提供環境部參考。目前小組成員包括SOGO、遠百、新光三越、微風、漢神、台北101等。

她指出，過去在相關政策執行上較為窒礙難行部分，像是溫度設定、一例一休等，均會和政府相關單位溝通，讓政策美意能真正實踐。

百協也成立產業培力小組，盼解決百貨業人力不足困境，小組成員包括SOGO、漢神、台北101、新光三越、微風、巨城等。

黃晴雯表示，主要推動工作是將徵才管道延伸至校園，包含實施產學合作，中長期則希望建立零售學程模組，讓學生在學階段就能有認識產業機會，畢業後即可立刻與就業對接，藉此降低零售人才流動率與訓練成本。

微風 黃晴雯 零售業

延伸閱讀

中捷七線齊發需5000名人力 中捷與台中6校攜手培育軌道人才

沒有兩個太陽…柯文哲組法務小組專心司法 黨務黃國昌處理

鄭容和粉絲注意！9/18將現身MK台北101旗艦店開幕派對

美陷技術人力荒！外媒揭台積電英特爾受害經驗 韓企非孤例

相關新聞

奈米醫遭詐騙4600萬元！市場瘋傳內鬼說 公司回應了

奈米醫材（6612）子公司4,600萬現金股利遭詐騙匯款案引發市場關注。據悉，AST VISIONCARE INC.（A...

中央第3季社宅湧入近4千件申請 這處中籤率僅5.3%

今年第3季第一波中央社宅申請熱烈踴躍，申請總數突破3,800件，遠超過釋出戶數。國家住都中心表示，其中最受矚目的「林口世...

台中市標地「地王」買家竟是這家上市大廠 將打造研發基地

台中市政府9日舉辦第三次土地標售，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，不過此次標售的目光焦點，是水湳經貿園區逢大段2...

失去母親的年輕帕西諾：那是我無法承受的哀痛

〈我又遲到了〉 邁入二十一歲那年，我算是才剛剛開始成為演員，就接到邀請在伊力．卡山（Elia Kazan）面前試讀劇本。那可是當時全世界舞臺和電影界最有名的導演之一。他正在為一部新片選角，這部電影叫

演戲有沒有方法？帕西諾自白：我只是想讓角色活起來

〈我還沒準備好〉 這輩子一直有人問我什麼是「方法演技」、演員工作室在做什麼，我從來沒能好好解釋清楚。我可以說說演員工作室是什麼── 它不是學校；那是職業演員進修演技的地方，而且不收費。你可以上臺表演

《教父》後爆紅卻不參加奧斯卡頒獎典禮？帕西諾：年輕時只是害怕、不知所措

〈去．不去．奧斯卡〉 幾週前，我發現自己獲頒國家評論協會（National Board of Review）最佳男配角獎。這似乎是不得了的大事，但我永遠搞不懂，為什麼他們不把最佳男主角頒給白蘭度？他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。