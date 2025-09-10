遠東SOGO董事長、百貨協會理事長黃晴雯：普發現金是大補丸

遠東SOGO董事長、中華民國百貨零售企業協會理事長黃晴雯昨（9）日表示，今年景氣成長，但百貨消費相對疲弱。不過，隨著新興產業獲利提升，加上政府普發1萬元，看好第4季與周年慶的消費動能，將是今年百貨業的一劑「大補丸」。

黃晴雯強調，看好台灣產業的靈活度，民眾對外部變動已有預期心理，對下半年到明年的景氣仍持樂觀態度。而政府普發1萬元時間點剛好落在百貨周年慶檔期，若百貨端出足夠吸引消費者的牛肉，將能激發消費信心，在政策助力下，第4季與周年慶消費力道值得期待。

黃睛雯今年接任百貨協會理事長，黃晴雯指出，協會將新成立兩個功能小組，一是「產業發展小組」，主要進行情報交換與觀摩交流，讓協會能更積極主動針對產業議題互動溝通；二是「產業培力小組」，重點放在人力培育，將徵才管道延伸到校園，推動產學合作，讓學生在就學時就能進入百貨實習，培養實務職能，並規劃建立「零售學程」，補足教育端的訓練模組，讓對零售有興趣的年輕人更早與產業接軌。

她強調，百貨業屬於勞力密集產業，留才與育才同等重要，期望透過與大專院校合作，讓零售成為培養跨界能力的最佳場域，目前已和桃園、新竹等地學校接洽。