台中大遠百競逐百貨店王 周年慶今天起跑 中友、廣三緊接在後

台中新光三越因氣爆停業近七個月，中部各家百貨同業受惠外溢效益，業績同步成長。台中大遠百累計今年前八月營收達147億元、年增11%，全年業績目標看增8%至10%，挑戰236億元歷史新高，有望由第二名超車、登上全台百貨「店王」寶座。

台中新光三越百貨昨（9）日依計畫函報台中市政府都發局，將在9月10日上午9時起從六樓開始進貨，預計9月25日完成全館各樓層進貨。據了解，內部規劃9月27日至10月8日舉辦「復業感謝祭」，正式復業營運。

另外，10月9日至10月13日舉行周年VIP預購，10月17日至11月11日為周年慶檔期。不過，這些都要視市府9月15日複查結果才能定案。

台中新光三越發生氣爆事件以來，遭市府勒令停業迄今，營運大受影響，累計前八月營收50.3億元，年減幅度達65%，以目前修繕進度，今年確定無法蟬聯店王寶座。

台中新光三越去年營收258.3億元、年增0.1%，續創新高，14度蟬聯全台百貨「店王」；相鄰的台中大遠百去年營收209億元、年減2.3%，連續三年全台第二名百貨。

台中市百貨業績

台中大遠百宣布，今年周年慶今日起跑，全檔32天業績目標挑戰41億元、年增5%。目前累計前八月營收147億元、年增11%，公司決定上調今年業績目標，年增8%至10%，挑戰236億元新高。

台中大遠百（2903）周年慶以「鑰進遠宇宙」為主題，邀請消費者開啟專屬的未來冒險之鑰，自即日起至10月7日VIP預購開跑，此次周年慶結合全館超過800家品牌與11大銀行，推出滿額購、專屬會員加碼禮等。

廣三SOGO百貨迎來30周年慶，9月18日至10月16日登場，9月11日至17日先推出VIP預購會。廣三SOGO累計前八月營收35.4億元、年增7.4%，全年業績目標50.4億元、年增4%。

中友百貨9月11日啟動「中友購物節」，今年促銷活動涵蓋化妝保養品超值組合、全館滿千贈點、獨家聯名會員禮，以及壓軸抽百萬VOLVO豪華純電休旅車，整檔業績目標17.2億元，年增14％。

今年百貨市場消費信心保守，台中新光三越2月中發生氣爆停業至今，業績損失逾百億元，在外溢效應發酵下，中友百貨累計前八月營收51億元，年增10.5%，全年營收目標80.5億元，希望重返疫情前的水準。



