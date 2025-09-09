快訊

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

台中14期新業「大塊森濤」落成 大品牌+高綠覆、自住率達九成

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「新業大塊森濤」綠覆率超過100%，更榮獲2024年國家卓越建設獎等殊榮。圖／業者提供
「新業大塊森濤」綠覆率超過100%，更榮獲2024年國家卓越建設獎等殊榮。圖／業者提供

台中市14期重劃區發展如火如荼，漢神百貨落成在即、大巨蛋全面動工、新設松強國小招生啟用，公共建設與生活機能的持續加成，讓14期重劃區成為近年台中推案與購屋熱區，各大品牌建商在此皆有精質之作。

其中，新業建設於2022年首推的「新業大塊森濤」個案，預售階段就已100％完銷，今年7月迎來落成喜訊，唯美實景與精工品質深獲客戶認同，84戶即將完成交屋。據統計，自住客戶高達九成，美境、美宅加上美鄰，讓「新業大塊森濤」的客戶大表滿意。

新業建設表示，「新業大塊森濤」規劃22層超高層建築，一層四併，84戶中多達四分之三有宜居陽台設計，實現家前有院、院裡有樹的難得情境。建築基地達1,315坪，建蔽率僅19％，將建築「森隱」於自然綠意之中。

庭園由日本高野景觀-石村敏哉大師執筆，從北側林蔭掩映的社區入口，到西側水景茶屋、綠茵草地，以及南側的生態池畔、靜謐內庭，細膩的「三庭園‧雙水景」設計，與建築交織成一座垂直森林，整體綠覆率超過100%，讓此案不只贏得客戶青睞，亦榮獲2024年國家卓越建設獎殊榮，及國家綠建築銀級標章。

新業建設以專業建築、品質至上為基石，更進一步深化「理性建築人‧感性生活家」企業理念，推動已邁入第8年的「家族活動」，是社區保持高自住率的另一助力。

手作、美食、講座、市集、電影、運動等，每年超過20場精采家族活動，與住戶一同探索生活視野，豐富生活體驗，也讓新業能近距離感受客戶的反饋，真正了解自住客層的需求，無論在硬體與軟體上，同步精進品牌內涵。

新業建設持續深耕14期重劃區，繼「新業大塊森濤」之後，第二案「新業大塊藏硯」亦交出100％完銷佳績，今年最新推案「新業V&A」座落昌平東八路園道第一排，步行就到新設松強國小。

新業建設指出，自住客層最重視地段機能、適居格局及永續品牌服務，「新業V&A」由設計七期秋紅谷的國際金獎建築大師楊家凱操刀，以曲線勾勒自然光影，以角隅窗景打開視野，創造典藏級的建築工藝，大2至3房規劃，充分滿足現代菁英家庭的需求。

14期第三案新作由國際金獎建築大師楊家凱操刀，以曲線勾勒自然光影。3D示意圖/業者提供
14期第三案新作由國際金獎建築大師楊家凱操刀，以曲線勾勒自然光影。3D示意圖/業者提供
大塊森濤-茶屋將建築空間與庭院綠地自然地融合，公設空間更貼近生活美學。圖／業者提供
大塊森濤-茶屋將建築空間與庭院綠地自然地融合，公設空間更貼近生活美學。圖／業者提供
新業建設8月舉辦兩梯次「建築巡禮‧參觀日」，邀請已購住戶參加。圖／業者提供
新業建設8月舉辦兩梯次「建築巡禮‧參觀日」，邀請已購住戶參加。圖／業者提供
寵愛住戶的新業藝文日，邀請住戶進臺中歌劇院欣賞「火神的眼淚」音樂劇。圖／業者提供
寵愛住戶的新業藝文日，邀請住戶進臺中歌劇院欣賞「火神的眼淚」音樂劇。圖／業者提供

重劃區

延伸閱讀

我方推案參與聯合國及ICAO大會 外交部指中國惡意扭曲2758號決議

台南三館環狀自行車道完工 串聯最熱門雙館與最美新總圖長58公里

雙北買房保值新公式：選對區域X標章認證宅

嘉義市建國二村重劃區竣工 打造遠眺阿里山新興商業區

相關新聞

奈米醫遭詐騙4600萬元！市場瘋傳內鬼說 公司回應了

奈米醫材（6612）子公司4,600萬現金股利遭詐騙匯款案引發市場關注。據悉，AST VISIONCARE INC.（A...

中央第3季社宅湧入近4千件申請 這處中籤率僅5.3%

今年第3季第一波中央社宅申請熱烈踴躍，申請總數突破3,800件，遠超過釋出戶數。國家住都中心表示，其中最受矚目的「林口世...

台中市標地「地王」買家竟是這家上市大廠 將打造研發基地

台中市政府9日舉辦第三次土地標售，最終標出31筆土地，標脫率僅17.9%，不過此次標售的目光焦點，是水湳經貿園區逢大段2...

失去母親的年輕帕西諾：那是我無法承受的哀痛

〈我又遲到了〉 邁入二十一歲那年，我算是才剛剛開始成為演員，就接到邀請在伊力．卡山（Elia Kazan）面前試讀劇本。那可是當時全世界舞臺和電影界最有名的導演之一。他正在為一部新片選角，這部電影叫

演戲有沒有方法？帕西諾自白：我只是想讓角色活起來

〈我還沒準備好〉 這輩子一直有人問我什麼是「方法演技」、演員工作室在做什麼，我從來沒能好好解釋清楚。我可以說說演員工作室是什麼── 它不是學校；那是職業演員進修演技的地方，而且不收費。你可以上臺表演

《教父》後爆紅卻不參加奧斯卡頒獎典禮？帕西諾：年輕時只是害怕、不知所措

〈去．不去．奧斯卡〉 幾週前，我發現自己獲頒國家評論協會（National Board of Review）最佳男配角獎。這似乎是不得了的大事，但我永遠搞不懂，為什麼他們不把最佳男主角頒給白蘭度？他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。