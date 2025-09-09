台中市14期重劃區發展如火如荼，漢神百貨落成在即、大巨蛋全面動工、新設松強國小招生啟用，公共建設與生活機能的持續加成，讓14期重劃區成為近年台中推案與購屋熱區，各大品牌建商在此皆有精質之作。

其中，新業建設於2022年首推的「新業大塊森濤」個案，預售階段就已100％完銷，今年7月迎來落成喜訊，唯美實景與精工品質深獲客戶認同，84戶即將完成交屋。據統計，自住客戶高達九成，美境、美宅加上美鄰，讓「新業大塊森濤」的客戶大表滿意。

新業建設表示，「新業大塊森濤」規劃22層超高層建築，一層四併，84戶中多達四分之三有宜居陽台設計，實現家前有院、院裡有樹的難得情境。建築基地達1,315坪，建蔽率僅19％，將建築「森隱」於自然綠意之中。

庭園由日本高野景觀-石村敏哉大師執筆，從北側林蔭掩映的社區入口，到西側水景茶屋、綠茵草地，以及南側的生態池畔、靜謐內庭，細膩的「三庭園‧雙水景」設計，與建築交織成一座垂直森林，整體綠覆率超過100%，讓此案不只贏得客戶青睞，亦榮獲2024年國家卓越建設獎殊榮，及國家綠建築銀級標章。

新業建設以專業建築、品質至上為基石，更進一步深化「理性建築人‧感性生活家」企業理念，推動已邁入第8年的「家族活動」，是社區保持高自住率的另一助力。

手作、美食、講座、市集、電影、運動等，每年超過20場精采家族活動，與住戶一同探索生活視野，豐富生活體驗，也讓新業能近距離感受客戶的反饋，真正了解自住客層的需求，無論在硬體與軟體上，同步精進品牌內涵。

新業建設持續深耕14期重劃區，繼「新業大塊森濤」之後，第二案「新業大塊藏硯」亦交出100％完銷佳績，今年最新推案「新業V&A」座落昌平東八路園道第一排，步行就到新設松強國小。